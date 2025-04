Wspólny wróg to świetny fundament pod przyszłą współpracę w rządzie premiera Sławomira Mentzena. O tym, że taka jest prawdziwa motywacja lidera Konfederacji, mówią politolodzy – i jest to zapewne diagnoza właściwa. Plan jego partii jest prosty: trzeba przeskoczyć PiS, poczekać, aż poparcie dla niego się skurczy do 10–12 proc., i wychować sobie koalicjanta, na którego zagłosują emeryci. Resztą zajmie się Konfederacja. Plan ten obliczony jest na rok 2027, ale to przecież już niedługo.

Jak PiS i Konfederacja wspólnie walczą z Rafałem Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem

PiS o tym wie i właściwie nie ma nic przeciw. Tłuste kocury są zmęczone unikaniem „siepaczy Adama Bodnara” i raczej marzą o spokojnej emeryturze, spędzanej w barze za kratą przy Wiejskiej. Tam popołudniami przesiadują nad kawką posłanki partii Jarosława Kaczyńskiego, a wieczorem bawią się posłowie. I tak ma zostać. Ale zawsze to jednak lepiej być w rządzie, choćby nawet Mentzena, niż się całkiem rozpaść, jeśli wybory prezydenckie wygra Trzaskowski. Propozycja wspólnego frontu pada więc właściwie wprost, w myśl hasła „Huzia na Józia”.

– Dla nas przeciwnikiem jest Rafał Trzaskowski. My nie atakujemy Konfederacji, to Konfederacja nas atakuje. Chociażby sprawa obrony na Wiśle (…) kwestia uchylenia mojego immunitetu – część Konfederacji zagłosowała tak jak Platforma – mówił we wtorek Mariusz Błaszczak w Radiu Wnet, wypominając kolegom niewłaściwe głosowanie i niestosowne ataki.

Konfederacja w zamian właściwie obiecuje nawet poparcie kandydata PiS, jeśli to on wszedłby do drugiej tury wyborów prezydenckich: – Wielokrotnie w mediach oświadczałem, że nie chciałbym, żeby wygrał Rafał Trzaskowski. Nie popieram i nie deklaruję poparcia dla żadnego konkurencyjnego kandydata, natomiast mówię, że nie chciałbym, żeby 100 proc. władzy w Polsce wpadło w ręce ludzi Donalda Tuska, bo oceniam negatywnie ich sposób sprawowania władzy – oświadczył Krzysztof Bosak w Radiu Plus.