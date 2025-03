Sławomir Mentzen długo unikał wywiadów, twierdząc, że mogłyby mu zaszkodzić. Tymczasem jego rozmowa z Krzysztofem Stanowskim okazała się politycznym trzęsieniem ziemi. - Prawie dwa miliony razy obejrzano tę rozmowę jeszcze przed południem w piątek – podkreśla Szułdrzyński. Jednak to nie zasięgi sprawiają, że wywiad stał się tematem numer jeden. W rozmowie Mentzen poruszył wiele tematów, które natychmiast podchwycili jego polityczni rywale. Jego wypowiedzi dotyczące aborcji, płatnych studiów czy roli państwa w programach socjalnych szybko stały się paliwem dla rywali. - Sztab Trzaskowskiego zareagował błyskawicznie, tworząc grafikę z „nową piątką Mentzena": aborcja, płatne studia, demontaż systemu świadczeń społecznych – mówi Kolanko. Pytanie, czy te kontrowersje odbiją się na sondażach Konfederacji. Jak zauważa Kolanko, do tej pory Mentzen przemawiał głównie do młodszych wyborców, jednak jego wypowiedzi trafiły teraz do znacznie szerszej grupy. W podcaście też rozmowa o relacjach PiS i Konfederacji i o tym, że w kampanii nie ma politycznej wojny między tymi formacjami.

Deregulacja – koło zamachowe rządu?

Na tle politycznych kontrowersji wokół wiceministra Andrzeja Szejny rząd stara się budować narrację sukcesu wokół deregulacji. Twarzą zmian stał się Rafał Brzoska, którego współpraca z rządem przynosi korzyści obu stronom. - To mechanizm, który sprawia, że rząd może pokazać obywatelom, że potrafi coś załatwiać szybciej i skuteczniej, niż poprzez tradycyjny proces legislacyjny – zauważa Kolanko.

Grok – sztuczna inteligencja jako nowy fact-checker?

W podkaście mówiono też o nowych sprawach na styku polityki i technologii. – Nowa funkcja Groka na serwisie X to rodzaj fact-checkingu – zauważa Michał Szuldrzyński. Razem z Michałem Kolanką zastanawiają się, jakie może mieć to znaczenie dla kampanii prezydenckiej. W podcaście też o „Signalgate” – globalnej aferze na tle użycia komunikatora Signal przez kluczowych polityków administracji USA.