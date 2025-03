Tym samym Stanowski zaczyna już budować opowieść o wyborach 2027 roku. Jak sam zauważa, dzisiejsza kampania to w zasadzie rozbieg przed wyborami parlamentarnymi. I Mentzen oraz Konfederacja budują już teraz sile, której nie maja partie duopolu POPiS.

Wybory parlamentarne 2027: Sławomir Mentzen i Krzysztof Stanowski rozbiją razem duopol POPiS?

Problem aktualnej kampanii Mentzena i Stanowskiego polega na tym, że obydwaj czerpią z tego samego zasobu: z wyborców zmęczonych duopolem, w większości młodych, poniżej 40. roku życia, a najczęściej nawet poniżej 30. Ktoś, kto urodził się w 2005 roku, nie zna zresztą życia politycznego bez wspomnianego duopolu POPiS. Ale duopol ten przekłada się też na media: starsi wyborcy to konsumenci mediów liniowych, zwłaszcza telewizji. Młodsi za to nie wyobrażają sobie życia bez internetu i często właśnie Kanału ZERO.

I z tego punktu widzenia taktyczny sojusz Stanowskiego i Mentzena ma głęboki sens, nawet jeśli w dzisiejszej kampanii to kierunek na kanibalizację elektoratów. Ale im silniejszy jeden i drugi, tym bardziej oznacza to długoterminowo, że duopol w mediach i polityce traci sile. I dla jednego, i dla drugiego (Mentzen jest zresztą nieco młodszy niż Stanowski) ma to polityczny, medialny i ogólny sens. Dlatego warto przyglądać się temu, co dzieje się na styku tych dwóch sił i projektów.