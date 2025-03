Wyborca: „Mnie to przekonuje. Tylko Mentzen chce coś zmienić”

Wystąpienie Mentzena nie należy do tradycyjnych przemówień politycznych – przypomina bardziej stand-up. Lider Konfederacji opowiada o sprzeciwie wobec nielegalnej imigracji i Zielonego Ładu (wybrzmiewa przy tym wątek emerytów, którzy mają być zmuszeni przez UE do kosztownych remontów). Mówi o niebezpieczeństwie dla kobiet w miastach Europy Zachodniej, lenistwie polityków i konkurentach. Szydzi z kosztów toalety w parku Skaryszewskim, sprowadzanej – również przez polityków PiS – do przykładu nieudanych działań Trzaskowskiego w stolicy. Co jakiś czas odpowiada mu aplauz zgromadzonych.

Kandydat Konfederacji apeluje też do młodych wyborców o rozmowę z dziadkami na temat jego propozycji dla emerytów. I dodaje, że „w telewizji o tym nie powiedzą”. Bezpośrednio nie odnosi się jednak do ostatnich, bieżących wydarzeń politycznych.

Po przemówieniu czas na zdjęcia. – Podchodzimy tylko z włączonym telefonem i aparatem – apelują organizatorzy, by przyspieszyć cały proces. Pytamy wyborców, czy są zadowoleni z wiecu. – Mnie to przekonuje. Tylko Mentzen chce coś zmienić – podsumowuje kolejny z naszych rozmówców, student jednego z lubelskich uniwersytetów.

Po spotkaniu Mentzen jeszcze kilkanaście minut robi sobie zdjęcia z wyborcami. Pytanie, czy to wszystko wystarczy, by rozbić duopol? W każdych wyborach prezydenckich jest „ten trzeci”. Obecnie, mimo imponującej frekwencji i autentycznego zainteresowania tych, którzy nie są „z Korwinem” od lat, nie znamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Do zakończenia kampanii pozostały dwa miesiące.