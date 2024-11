Co ważne, szef MSZ może uwodzić lubianym przez Polaków thatcheryzmem część elektoratu Konfederacji, dla którego ważniejsze są sprawy wolności niż socjalne tarcze, co stanowiłoby dla PiS nie lada wyzwanie. Ale nie można wykluczyć, że wolnorynkowej części Konfederacji bliżej będzie w drugiej turze także do Trzaskowskiego niż do wprowadzającego Polski Ład PiS.

Kandydatura Radosława Sikorskiego jawi się wyborcom jako wybór czasu niepogody. Dyskusja jest dzisiaj zabarwiona przez słowo „bezpieczeństwo” i wszystkie jego kolory. Nie ma wątpliwości, że kampania będzie sporem o to, czy i kiedy Polska „wstała z kolan”. Sikorski będzie wiarygodny w narzucaniu wizji Polski bezpiecznej, silnej na arenie międzynarodowej i oferującej wizję aspiracji i godności. Polski, która chociaż nie traci nadziei na lepsze jutro, to zmuszona jest szykować się na najgorsze.

Prawybory pokażą, jaką partią jest dziś Platforma Obywatelska: konserwatywną czy już bardziej lewicową

Pytanie tylko, czy to wystarczy. A jeśli nie, to co z elektoratem lewicowym? Wydaje się, że dziś to najtrudniejsze pytanie, które muszą przed sobą postawić liderzy KO. Czy po roku rządów, gdy hasła lewicowych sztandarów są wciąż przedmiotem kłótni, wyborcy lewicy tłumnie udadzą się do urn? I czy będzie ich więcej niż wyborców Trzeciej Drogi?

Czy Tusk zacznie kusić wyborcę liberalno-lewicowego obietnicą, że jeśli Sikorski będzie prezydentem, to Trzaskowski może zostać premierem?

Wydaje się, że politycy KO pogodzili się z wizją, w której wyborca lewicowy nie będzie mieć wyjścia, więc zagłosuje i tak na kandydata strony demokratycznej. Nie można też wykluczyć, że w przypadku wyboru Sikorskiego lokujący się gdzieś pomiędzy Sikorskim i Trzaskowskim premier Tusk zacznie kusić wyborcę liberalno-lewicowego obietnicą, że skoro Sikorski zasiądzie w dużym pałacu, to miejsce Trzaskowskiego może być w małym.