Michał Szułdrzyński: Jakie emocje dały władzę Donaldowi Trumpowi i kogo zachęci jego wygrana?

Niedawno poświęciliśmy cały blok tekstów w „Plusie Minusie” temu, by pokazać, że doświadczenia głębokiej transformacji społeczeństw dotyczą nie tylko świata postkomunistycznego. Choć w jego przypadku jest to bardziej widoczne – wszak pod koniec lat 80. upadł komunizm, a tuzin krajów Europy Środkowej i Wschodniej ruszył w drogę ku kapitalizmowi. Przemiany były tak głębokie, że – obok oszałamiającego sukcesu i wzrostu gospodarczego – całe grupy społeczne odczuwały związane z transformacją traumy. I właśnie efektem tych traum, poczucia, że świat wywrócił się do góry nogami, tłumaczono powodzenie Viktora Orbána, Roberta Ficy, Jarosława Kaczyńskiego czy Andreja Babiša, by ograniczyć się do wyszehradzkiej czwórki.