Michał Laszczkowski: Największym niszczycielem zabytków jest polskie państwo

A jeśli pracuje, to pracuje ciężko. W całej Polsce w urzędach konserwatorskich zatrudnionych jest niecały 1000 osób, które wydają rocznie ponad 100.000 decyzji. Decyzji wymagających zapoznania się z dokumentami, często zamówieniem opinii czy dodatkowych analiz. Czy w takim natłoku spraw można mówić o odpowiednim przygotowaniu decyzji? O czasie na refleksję?

Kompletnie nie wiemy, jak ochraniać zabytki w Polsce

Pieniądze to nie jedyny problem. Bardzo często nie wiemy co jest przedmiotem ochrony. Dokonywane niegdyś masowo wpisy do rejestru zabytków brzmiały stereotypowo: „dwór z ogrodem”, „kościół z XVII wieku” albo „Ogród Saski w całości”, co powoduje, dodatkowe problemy urzędnicze. Brakuje nam wiedzy o zabytkach. Obecnie nie ma w Polsce instytucji, która systemowo bada i dokumentuje zabytki. W skali ogólnopolskiej ostatnie badanie miało miejsce w 2016 r., a jego wyniki nie zostały upublicznione, poza raportem statystycznym.

Skostniały system lubi precyzję. Mamy więc mnóstwo przepisów, zarządzeń i wytycznych. Np. wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczące historycznych bruków liczą kilkadziesiąt stron. Na poziomie ustawowym uregulowane są np. kwestie programów dotacyjnych, więc np. zmiana typu kosztów kwalifikowanych w dotacjach na zabytki wymaga zmiany ustawy. Przepisami regulowane są m.in. wymiary papierowej księgi rejestru zabytków, do której ręcznie dokonuje się wpisu odpowiedniego koloru atramentem [sic!]. Brzmi to groteskowo, jak lubieżna fantasmagoria galicyjskiego biurokraty z Roku Pańskiego 1882. Ale sprawa jest poważna. Co stoi na przeszkodzie elektronicznej formie wykazu wzorowanej na księdze wieczystej? Co dziwniejsze, w XXI wieku, kiedy wszystkie projekty budowlane wykonuje się elektronicznie, urzędy konserwatorskie - nie mając przestrzeni do ich przechowywania - gromadzą dokumentacje w wersji papierowej. Pozwolenie na budowę można uzyskać elektronicznie przez portal e-budownictwo. Chyba że wymaga pozwolenia konserwatorskiego. Wtedy nie można.

Czytaj więcej Kultura WspółKongres Kultury: trudna prawda o artystach i rządzie Zakończył się WspółKongres Kultury (7-9 listopada). Nie mógłby się odbyć za rządów Zjednoczonej Prawicy, ale też ujawnił zjawiska, które miały się już nie powtarzać.

Nadzieja w tym, że ponoć wkrótce rozpocząć się mają prace nad nową ustawą o ochronie zabytków, która ma niemal siłą te zardzewiałą branżę wywlec z epoki romantyzmu i wprowadzić w XXI wiek. Zobaczymy.

Konserwatorzy zabytków, czyli jak Rzeczpospolita okazuje się państwem feudalnym

Doktryna konserwatorska nie istnieje. Każdy konserwator wojewódzki jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach doktrynalnych po swojemu. W różnych częściach Polski podobne sprawy mają różne rozstrzygnięcia. Pod względem konserwatorskim Rzeczpospolita jest państwem federalnym.