WspółKongres Kultury: trudna prawda o artystach i rządzie

Trzecia to poczucie bezpieczeństwa. - Jak sprawić, by osoby pracujące w kulturze były bezpieczne? – mówiła Hanna Wróblewska. - To był najbardziej emocjonalny temat tego kongresu. Cieszę się na reformę Państwowej Inspekcji Pracy, bo co z tego, że mamy zdefiniowane pojęcie mobbingu, skoro, jak wskazują ostatnie przypadki, to nie działa. Mówię to jasno: każdy ma prawo powiedzieć „nie” naruszeniom praw pracowniczych – dyrektorowi, reżyserowi, kuratorowi, artyście, jeśli zachowują się nie w porządku - kontynuowała.



Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, ministra pracy powiedziała: - W ministerstwie pracy szlifowana jest ustawa, w której definicja mobbingu będzie jasna, a to ułatwi dochodzenie praw w sądzie. Dziś nawet jeśli pracownik zdobywa się na odwagę, trudno jest udowodnić działania mobbingowe. W najbliższych tygodniach ustawa trafi do konsultacji.