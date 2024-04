Kampania Koalicji Obywatelskiej bez spójnego pomysłu

W efekcie poza indywidualnymi kampaniami na prezydentów miast Koalicja Obywatelska nie miała żadnego spójnego pomysłu na całość kampanii. Jest to także związane z faktem, że jest to partia tradycyjnie wielkomiejska i w zadziwiający sposób niewiele robi, by się z tych wielkomiejskich opłotków wyrwać. Przez pół roku rządzenia (i poprzednie osiem lat) nigdy nie miała nic spójnego do zaproponowania prowincji, choć początkowo wydawało się, że sukces dróg lokalnych tzw. schetynówek jest dobrym wstępem do rozwijania wpływów partii na prowincji. Nie jest to więc de facto partia ogólnopolska, zdolna do samodzielnego rządzenia, lecz partia, która z racji swego deficytu na prowincji wymaga koalicjanta, który będzie silny tam, gdzie ona jest słaba, a przy okazji nie będzie wchodził w szkodę w ich bastionie, czyli w wielkich miastach. Dlatego ukochanym koalicjantem KO jest PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, polityka odpowiedzialnego i sprawnego, lecz nie na tyle charyzmatycznego, by mógł zostać hegemonem całej sceny politycznej.

Jeśli Lewica chce przetrwać, to musi jak najszybciej odesłać Czarzastego na emeryturę i znaleźć sobie nową twarz.

Jednakże przy tak słabej frekwencji i deficycie na prowincji oraz wobec zaplanowanej wcześniej fali podwyżek wynik Koalicji Obywatelskiej to oszałamiający sukces i dobry prognostyk na przyszłość. O żadnej żółtej kartce dla Donalda Tuska nie ma mowy, zwłaszcza że bardzo sprawnie zjada Lewicę, w wyszukany sposób wykorzystując do tego silne strony Włodzimierza Czarzastego na swoją korzyść. Czarzasty to urodzony aparatczyk, cynik i sprawny pragmatyk. Szkopuł w tym, że niesympatyczny i z komunistyczno-rywinowskim bagażem. Zjednoczył lewicowych aparatczyków i pozwolił im przetrwać, ale równocześnie nie daje Lewicy żadnych szans na rozwój. W grze o skuteczność z Donaldem Tuskiem nie ma szans, a bez wybicia się na niepodległość dawna SLD-owska lewica zostanie przez KO zjedzona. Już dziś wielu ich liderów jest po prostu poplecznikami Tuska, do tego stopnia, że poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego dla Magdaleny Biejat w wyborach warszawskich, choć jak najbardziej naturalne, wzbudziło zaskoczenie i wręcz absurdalne oskarżenia o zdradę. Jeśli Lewica chce przetrwać, to musi jak najszybciej odesłać Czarzastego na emeryturę i znaleźć sobie nową twarz. Sympatyczna i zaangażowana Magdalena Biejat na taką twarz zdecydowanie się nadaje, więc już w wieczór wyborczy zaczęło się jej podgryzanie i wskazywanie, że na lewicy jest wiele wspaniałych kobiet, które mogą być kandydatkami na prezydenta RP. Owszem jest wiele, ale żadna z nich nie ma dziś tej rozpoznawalności, charyzmy i dobrej energii. A wybory prezydenckie będą dla Lewicy ostatnią szansą na przetrwanie. Obecne 6,8 proc. poparcia oznacza nieprzekroczenie progu dla koalicji partyjnych i wegetowanie poza parlamentem.

Ciepłe uczucia Donalda Tuska

Ciepłe uczucia Donalda Tuska wobec PSL nie rozciągają się na Szymona Hołownię i Polskę 2050. Hołownia ma ambicje prezydenckie, a jego partia chciałaby być partią ogólnopolską, alternatywą dla KO i PiS. Podgryzanie jego pozycji i koalicji z PSL-em będzie się tylko nasilać i to, co mieliśmy w kampanii samorządowej, to tylko przedsmak. Zwłaszcza, że wartość dodana w wyborach samorządowych okazała się iluzoryczna. W poprzednich wyborach sam PSL uzyskał 12 proc. Nic dziwnego – Polska 2050 Hołowni jest nową partią, a dla tych wybory samorządowe to prawdziwe wyzwanie. Śmiesznie zabrzmiały słowa Szymona Hołowni w trakcie wieczoru wyborczego, że Polska 2050 jest silna nazwiskami. No nie jest i być nie może. Jeśli Hołownia nie przekona PSL do wspólnego startu w wyborach europejskich pod szyldem Trzecia Droga, to jego kariera polityczna może okazać się niewiele dłuższa od kariery ogólnopolskiej Wiosny Roberta Biedronia. PSL, jeśli zaś się skusi na start do europarlamentu razem z KO, to z kolei w następnych wyborach parlamentarnych walczyć będzie znów o przetrwanie. Utrzymanie Trzeciej Drogi jako koalicji nadal opłaca się obu liderom, ale będzie coraz trudniejsze. Środowisko Hołowni zachłysnęło się faktem, że wprowadzili więcej posłów do parlamentu niż PSL, teraz PSL wie, że Hołownia bez nich nie przetrwa. Będzie ciekawie.