Za sukces nowego rządu trzeba więc uznać to, że von der Leyen ostatecznie zmieniła zdanie i zgodziła się na wpisanie jaj, drobiu i cukru na listę produktów wrażliwych, dla których przy zbyt dużym imporcie będzie uruchamiany hamulec bezpieczeństwa. Dla Polski to za mało, ale to, czego nie udało się załatwić w KE, teraz rozgrywa w Parlamencie Europejskim i w unijnej Radzie, zyskawszy ważnego sojusznika – Francję. Dysponując tymi samymi argumentami merytorycznymi, poprzedni rząd nie był w stanie nic załatwić. Tuskowi udało się – częściowo – przekonać partnerów, że problem rolników polskich może wkrótce stać się problemem rolników z innych krajów. I że można jednocześnie chronić interesy swoich producentów i wspierać Ukrainę. Z sukcesem, na razie, udaje mu się utrzymać ten rozkrok.

Po rządach PiS znowu nadajemy ton

Obok kluczowych kwestii ekonomicznych ważny jest powrót Polski do wąskiego grona państw nadających Unii ton. Z Tuskiem konsultują się teraz najważniejsi, żeby wspomnieć tylko ostatni, nagle zwołany szczyt Trójkąta Weimarskiego. I właściwie nie powinno to dziwić. W końcu jesteśmy piątym co do wielkości państwem UE, na dodatek strategicznie położonym na granicy z Ukrainą, gdzie decyduje się przyszłość kontynentu. Fakt, że inni czekają teraz na głos Polski, jest oczywisty. Zdumienie powinien budzić fakt, że nie było tak przez lata rządów PiS.