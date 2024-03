Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka: Sprawa Pegasusa. Różne drogi do prawdy

Funkcjonariusz, który wklejał stenogramy do protokołu, odwrócił kolejność rozmówców w ten sposób, że np. nie „A napisał do B”, tylko „B napisał do A”.

Pegasus w wersji kupionej przez CBA – nie miał możliwości „wgrywania wiadomości”. W żadnej dostępnej dokumentacji Pegasusa ani analizie jego próbek czy infekcji specjaliści, m.in. Adam Haertle, nie natrafili na ślady możliwości wgrywania wiadomości do telefonu. Jak więc wytłumaczyć, że w telefonie Brejzy znalazły się wiadomości, których nie był on autorem?

Z naszych ustaleń wynika, że w stenogramach z komunikatora, które są w prokuraturze, miał być błąd – funkcjonariusz, który wklejał stenogramy do protokołu, odwrócił kolejność rozmówców w ten sposób, że np. nie „A napisał do B”, tylko „B napisał do A”. Brejzie przypisano wiadomości, których nie pisał. W śledztwie sprostowano ten błąd, jak widać TVP opublikowała materiały „sprzed korekty”. Czy to tłumaczy funkcjonariuszy, zwalania z odpowiedzialności? Oczywiście że nie.

Z kolei linki z esemesów ujawnionych na TT przez mec. Brejzę – np. do domeny sentione.com, to nie jest Pegasus – sentione jest narzędziem do „analizy sentymentu w socjal media”. Według Haertle wiadomości, które pojawiły się w telefonie, a które nie były wysłane przez ich rzekomych nadawców, mogły być skutkiem tzw. spoofingu, gdzie ktoś podszył się pod prawdziwego nadawcę. Czy były to linki do tzw. infekcji?

Pani Dorota Brejza zarzuca nam, że „tekst uspokaja czytelnika, że system Pegasus wprawdzie miał obszerne możliwości ingerowania w prywatność, ale wprowadzono ograniczenia, tak by nie pozyskiwać informacji nadmiarowych”. To kolejny zarzut, który z treści artykułu nie wynika. Napisałyśmy wprost, że Pegasus pobierał całą bazę komunikatora, ale procesowo wykorzystywano tylko dane z zalegalizowanej kontroli operacyjnej. To stwierdzenie faktu, które w żaden sposób nikogo „nie uspokaja”.