Nikt jednak nie pyta, co może wydawać się dziwne, gdzie się poseł Gomoła nauczył robienia takich interesów. On sam zdaniem gazety miał w czasie rozmowy przekonywać, że w takim mechanizmie „nie ma nic dziwnego”, i że „Myśmy jako kandydaci w wyborach parlamentarnych też dużo takich umów podpisywali”. Czy ktoś postawi młodemu politykowi pytanie, z kim takie umowy zawierał i na ile?

A czy ktokolwiek ma wątpliwości co do tego, że system wpłat przez prywatne firmy na fundusze partyjne (w najlepszym razie) lub wprost do kieszeni (w najgorszym) jest powszechnie stosowany przez partie polityczne? Raczej nie. Schemat ten istnieje tak dawno, jak władza administracyjna lub partyjna rozdzielająca przywileje. W Rosji carskiej został nazwany i usankcjonowany jako czynownictwo. Wkradł się do literatury i do dziś w niej straszy. Proszę więc, by pani ministra Nowacka nie usuwała z listy lektur Czechowa, Gogola, a przede wszystkim Norwida. Oni nam pomogą to wszystko zrozumieć.

Autorka jest zastępcą redaktora naczelnego PAP