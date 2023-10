Przydałyby się okręty

Jednakże, by nasz rodzimy sprzęt najwyższej klasy mógł w odpowiedniej liczbie służyć na wyposażeniu polskiej armii, potrzebny jest program zwiększenia parku maszynowego w naszych zakładach produkujących broń. Pomoc sprzętowa, jakiej udzielamy Ukrainie, powoduje, że musimy wyprodukować znacznie większą liczbę sprzętu. Nie będzie to możliwe bez zwiększenia mocy produkcyjnych. Ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość wydatkowania środków na rozbudowę parku maszynowego rodzimego przemysłu obronnego. A obecne zakupy zagraniczne są naturalną okazją do przeprowadzenia transferu technologii do naszego przemysłu i należy to z całą stanowczością wykorzystać.

Jednocześnie jednym z największych problemów wiążących się z szybkimi zakupami różnych systemów uzbrojenia jest ich integracja w jeden spójny system zarządzania polem walki. Do tego dochodzi system przeszkolenia na różniących się znacznie od siebie rodzajach broni. Zresztą pewnie okaże się, że trzeba będzie dokonać przeszkolenia znacznie większej grupy żołnierzy, niż to pierwotnie planowano.

Do czasu dostarczenia zamówionych satelitów wojskowo-obserwacyjnych potrzebujemy też radarowego zobrazowania przestrzeni powietrznej wokół naszej wschodniej granicy. Znacznie bardziej szczelnego, niż mogło to się wydawać jeszcze parę miesięcy temu.

Trzeba także wzmocnić naszą pozycję geostrategiczną w basenie Morza Bałtyckiego, czemu powinno służyć pozyskanie okrętów podwodnych najwyższej klasy.