Rydzyk często dzwoni do studia Radia Maryja i TV Trwam w czasie wieczornego programu „Rozmowy niedokończone”. Podobnie było w środę, gdy w audycji gościli Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, a także Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.



- Jak was się słucha, to serce się rozpala i wzrasta miłość do Ojczyzny, do piękna, do dobra - zachwalał gości programu redemptorysta, ubolewając nad tym, „ile w przestrzeni publicznej jest nienawiści do drugiego Polaka”. - Boję się o przyszłość Ojczyzny - wyznał. - Jeżeli pewne siły, które tak krzyczą, dojdą do władzy, zniszczą Polskę. Możemy się już nie podnieść przez wiele lat. Będzie zniewolenie na własne życzenie - wieszczył duchowny.



O. Tadeusz Rydzyk powtarza przekaz PiS w Radiu Maryja. „Toruń mógłby mieć przyszłość Bachmutu”

Dyrektor Radia Maryja apelował o udział w wyborach parlamentarnych 15 października. – Jesteśmy w szkole Matki Najświętszej. Ona jest dana ku obronie naszego narodu. Trzeba Jej pomóc, aby obronić Polskę. Róbcie wszystko, aby iść do wyborów i dobrze wybrać – mówił.



Rydzyk wzywał słuchaczy, by analizować „gdzie byli przedtem” politycy, którzy „pięknie mówią o Polsce”, - Popatrzmy, z kim oni teraz są, jakie mają poglądy, co mówią. Katolik ma wybierać po katolicku. Wybierajmy tych, którzy uwiarygodnili się przez czyny. Tych, którzy dają sobie radę w złożonej sytuacji politycznej świata; w sytuacji zmierzającej do globalizmu, do rządu światowego, do federalizmu w Europie. Spójrzmy na Niemcy i Rosję; a jak zachowuje się Ukraina? Co jeszcze będzie? Polacy, powinniśmy być razem i sensownie wybierać. Nie ma „niepokalanie poczętych”. Ludzie popełniają błędy, ale wyborcy mają prawo i obowiązek wybierać tych, którzy zachowują się godnie, tak jak trzeba, tzn. nie kolaborują z wrogami Polski, a zależy im na bezpieczeństwie naszej Ojczyzny - kontynuował.