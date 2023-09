Jacek Nizinkiewicz: Dlaczego Donald Tusk postanowił, że politycy PO wrócą do TVP?

Funkcjonariusze medialni TVP na listy wyborcze

Nie ma sensu skupiać się na funkcjonariuszach partyjnych, najlepiej byłoby, gdyby wystartowali w wyborach parlamentarnych czy jakichkolwiek innych z list PiS i nie psuli zawodu dziennikarza. Jaka Telewizja Polska jest, każdy widzi. Ale czy to znaczy, że politycy opozycji powinni ją bojkotować? Przeciwnie. Donald Tusk w trakcie wystąpienia przed siedzibą Telewizji Polskiej powiedział, że członkowie Koalicji Obywatelskiej będą przyjmować zaproszenia do programów telewizji publicznej po to, aby "wykorzystać każdą okazję, żeby odbiorcy mogli usłyszeć prawdę". Słusznie, tylko to powinno być niekomunikowane, ale stałe stanowisko partii. Bojkotując TVP politycy opozycji szkodzili najbardziej sobie, bo nie docierali z przekazem do zmanipulowanych Polaków, dla części których przekaz mediów państwowych jest jedynym, jaki do nich dochodzi.

Donald Tusk "Gościem Wiadomości"

Chciałbym zobaczyć rozmowę na żywo po „Wiadomościach” w TVP z Donaldem Tuskiem. Lider PO powinien przyjąć takie zaproszenie, jeśli się pojawi. Podobnie inny politycy, bo nie do prowadzących mówią, ale do widzów, którzy powinni być informowani, a nie dezinformowani. Bojkot TVP byłby tylko wspieraniem propagandy PiS. A to błąd. Część polityków opozycji chodzi do TVP, ale zapraszane są często osoby słabo przygotowane, z drugiego lub trzeciego szeregu.

Każdy widz, wyborca, Polak powinien być przez polityków szanowany, a jak dotrze do nich ze swoim przekazem, to już jego sprawa. Ważne, żeby Polska nie były podporządkowana jednej partii i jednemu przekazowi, bo już w takim systemie żyliśmy zbyt wiele dekad.

Ostatni książka Jarosława Kaczyńskiego zatytułowana jest „Porozumienie przeciwko monowładzy”. To dzisiaj bardzo aktualny tytuł.