Tomasz Krzyżak, Piotr Litka: Niewidziane działania Jana Pawła II

Błąd ten popełniali nie tylko dziennikarze, ale także spore grono prawników kanonistów, których pracami podpieraliśmy się, pisząc teksty. Skąd się wziął? Z niewłaściwej interpretacji przepisów. Dwóch słów: „depozycja” i „degradacja”. Chociaż w prawie kościelnym od XII wieku istnieje między nimi wyraźne rozróżnienie, to jednak uznawano je za synonimiczne. Depozycję uważano za degradację i na odwrót. W przekładach kodeksu z łaciny, dokonywanych przez różnych kanonistów, słowo „depozycja” tłumaczono jako usunięcie, wydalenie. To pociągało za sobą błędne interpretacje. Powielane i utrwalane przez wiele lat.

Czy ów błąd zmienia coś w naszym raporcie? I tak, i nie. Tak, bo łatwiej jest zrozumieć, dlaczego biskupi tych duchownych, którzy dopuszczali się przestępstw, nie wyrzucali, tylko liczyli na ich poprawę. Nie, bo i tak w naszej pracy nie spotkaliśmy się z przypadkami depozycji jakiegoś kapłana. Pokazaliśmy bowiem, że po odbyciu kary pozbawienia wolności właściwie natychmiast wracali do pracy duszpasterskiej.

Ale sprostowanie tego błędu ma fundamentalne znaczenie dla oceny podejścia Jana Pawła II do kwestii pedofilskich. Dotąd w debacie na ten temat podnoszono, że działał w tych sprawach punktowo. Najpierw – w roku 1993 – podnosząc wiek ochrony małoletnich do 18. roku życia, ale tylko dla Kościoła w USA. Potem rozszerzył to prawo na Irlandię, a w 2001 r. zdecydował o jego wprowadzeniu w całym Kościele, przenosząc też rozpatrywanie tych spraw z poziomu lokalnego na poziom Kongregacji Nauki Wiary i przyznając jej rok później prawo do uchylenia przedawnień. Tymczasem działania Jana Pawła II były o wiele wcześniejsze i bardziej zdecydowane. To w jego kodeksie prawa kanonicznego, ogłoszonym w roku 1983, do katalogu przestępstw zagrożonych karą wydalenia ze stanu kapłańskiego wpisano m.in. seksualne wykorzystanie osoby małoletniej.

Papież zdawał sobie sprawę z istnienia problemu i realnie starał się mu zapobiegać. Bezprzedmiotowe było zatem poszukiwanie – czego świadkami byliśmy ostatnio – odpowiedzi na pytanie, czy wiedział. Wiedział i reagował. Kryzys pedofilii w Kościele sprowadza się w istocie do tego, że biskupi, mając narzędzia do walki z przestępcami, nie korzystali z nich. W tym kontekście należy odczytywać słowa Jana Pawła II z listu do amerykańskich biskupów z roku 1993. Papież przypominał w nim zdecydowanie o konieczności stosowania prawa, podkreślając, że jego niestosowanie wobec przestępców sprawia, iż bagatelizuje się zło. W tym kontekście, wobec braku reakcji ze strony hierarchów, trzeba czytać kolejne zmiany prawa, których konsekwencją był obligatoryjny nakaz informowania Kongregacji Nauki Wiary o każdym przypadku pedofilii i prowadzenia postępowań wedle jej wskazówek.

Zasada „zero tolerancji” nie była dla Jana Pawła II pustym hasłem. Trzeba to podkreślać, choć sceptyków i tak przekonać się nie da – zostaną przy swoim.