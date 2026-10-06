50-letnia Christa Pike – skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer z 1995 r. – od niemal pięciu dni przebywa w szpitalu po nieudanej próbie wykonania kary śmierci. Kobieta otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, jednak przeżyła i – według ostatnich informacji przekazanych przez jej prawnika – pozostaje nieprzytomna oraz jest podłączona do respiratora. Dlaczego, mimo ciążącego na niej wyroku śmierci, lekarze podtrzymują kobietę przy życiu? Amerykański prawnik konstytucyjny wyjaśnił, że odłączenie jej od aparatury w celu wykonania wyroku byłoby zabójstwem.

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Dlaczego Christa Pike wciąż jest podtrzymywana przy życiu?

Stan Christy Pike po nieudanej próbie wykonania kary śmierci rodzi pytania dotyczące tego, dlaczego skazana nadal otrzymuje leczenie podtrzymujące życie. Kobieta pozostaje nieprzytomna i jest podłączona do respiratora.

Sprawę wyjaśnił w rozmowie z FOX 17 News prawnik konstytucyjny David Raybin, który uczestniczył w przygotowaniu przepisów Tennessee dotyczących kary śmierci.

– Wyrok śmierci został wydany przez sąd, ale miał zostać wykonany w więzieniu. Nie mogą jej „stracić” w szpitalu poprzez odłączenie aparatury podtrzymującej życie. To byłoby zabójstwo – tłumaczy Raybin.

Jak zaznacza prawnik, prawo stanu Tennessee mówi, iż egzekucja musi zostać przeprowadzona w więzieniu, zgodnie z przewidzianą prawem procedurą. Jak wyjaśnia Raybin, po przewiezieniu Pike do szpitala lekarze nie mogli zakończyć jej życia tylko dlatego, że wciąż ciąży na niej wyrok śmierci.

Co się stanie, jeśli Christa Pike nie odzyska świadomości?

FOX 17 News zapytało prawnika, co stanie się w sytuacji, gdy Pike pozostanie w stanie wegetatywnym przez czas nieokreślony. – Rząd musi za to zapłacić – powiedział Raybin. – Znajduje się w sytuacji, w której to sam rząd odpowiada za nieprawidłowe wykonanie egzekucji. Musi więc ponieść tego konsekwencje – dodał.

Jak zaznaczył, zasada ta obowiązywałaby również w przypadku zamiany wyroku śmierci Pike na inną karę. O takie rozwiązanie jej prawnicy zwrócili się do gubernatora Tennessee Billa Lee.

Raybin zauważył jednocześnie, że pobyt Pike w szpitalu generuje koszty ponoszone przez podatników. – Mogą to być tysiące dolarów, ale wynika to z niepowodzenia stanu przy przeprowadzaniu egzekucji – powiedział.

FOX 17 News złożyło do Departamentu Więziennictwa Tennessee wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej kosztów hospitalizacji Pike. Redakcja wciąż czeka na odpowiedź.

Czy rodzina Christy Pike może zdecydować o odłączeniu respiratora?

Raybin wyjaśnił także, co mogłoby się stać, gdyby rodzina Pike lub osoba uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie jej leczenia chciała odłączyć skazaną od aparatury podtrzymującej życie.

Zdaniem prawnika, ze względu na wyjątkowe okoliczności, taka decyzja prawdopodobnie wymagałaby zgody sędziego. – Biorąc pod uwagę niezwykłe okoliczności tej sprawy, sądzę, że Departament Więziennictwa wymagałby od jej rodziny, gdyby chciała podjąć taką decyzję, uzyskania rozstrzygnięcia sądowego – powiedział Raybin.

FOX 17 News zwróciło się również do prawników Pike z pytaniem, co jej rodzina lub osoba uprawniona do podejmowania decyzji medycznych zamierzają zrobić, jeśli lekarze uznają, że skazana nie odzyska świadomości. Odpowiedzi jednak jeszcze nie uzyskano.

Christa Pike jest nieprzytomna po nieudanej egzekucji

Od środy, kiedy podjęto nieudaną próbę wykonania wyroku śmierci na Chriście Pike, pojawiło się niewiele doniesień dotyczących jej stanu zdrowia. W niedzielę nowe informacje w tej sprawie przekazał Stephen Ferrell, prawnik Pike i zastępca federalnego obrońcy publicznego, który wystąpił w programie „State of the Union” stacji CNN.

Zapytany, czy jego klientka choć raz odzyskała przytomność od czasu nieudanej egzekucji, odpowiedział: „Nic mi o tym nie wiadomo”.

Ferrell zaznaczył również, że ustalenie rokowań dotyczących stanu zdrowia kobiety może potrwać jeszcze kilka dni. Lekarze wciąż próbują bowiem usunąć z jej organizmu ogromną dawkę pentobarbitalu, którą podano jej podczas próby wykonania wyroku śmierci.

Skazana na karę śmierci za zabójstwo Christa Pike. Zdjęcie więzienne wykonane w 2023 roku przez Departament Więziennictwa Tennessee. Foto: REUTERS/Tennessee Department of Correction

Wcześniej prawnicy skazanej – która przebywa w szpitalu w Nashville – informowali, że po przybyciu do placówki medycznej 50-latka była nieprzytomna, została zaintubowana i podłączona do respiratora. Personel medyczny próbował uratować jej życie.

W dokumentach złożonych w sądzie Davidson County Chancery Court prawnicy kobiety poinformowali także, że w chwili przyjęcia do szpitala oba jej ramiona były opuchnięte, poparzone i pokryte pęcherzami.

Podwójna dawka pentobarbitalu nie zadziałała. Christa Pike przeżyła egzekucję

Departament Więziennictwa Tennessee poinformował wcześniej, że podczas środowej egzekucji wykonano wszystkie czynności przewidziane protokołem. Pike otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, ale jej serce nadal biło. Stanowa procedura przewiduje podanie drugiej dawki, jeśli pierwsza nie spowoduje śmierci, nie określa jednak, co należy zrobić, jeśli skazany przeżyje.

Sam fakt przeżycia egzekucji nie wyklucza kolejnej próby jej wykonania. W 1947 r. Sąd Najwyższy USA zezwolił Luizjanie na ponowne wykonanie wyroku wobec Williego Francisa, który przeżył egzekucję na krześle elektrycznym wskutek awarii urządzenia. Sąd odrzucił argument, że kolejna próba naruszałaby VIII poprawkę do konstytucji USA, zakazującą stosowania „okrutnych” kar.

Orzeczenie SN nie daje jednak stanom nieograniczonej możliwości ponawiania nieudanych egzekucji. SN zwrócił wówczas uwagę, że pierwsza próba nie powiodła się wskutek nieprzewidywalnej awarii. W przypadku Pike nieznany jest powód, dlaczego nie udało się wykonać skutecznie wyroku. Jeśli dochodzenie wykaże, że wszystkie wymogi protokołu zostały spełnione, a Pike mimo podania obu dawek przeżyła, jej prawnicy mogą argumentować, że problem tkwi w samej procedurze, a nie sposobie przeprowadzenia egzekucji – zauważył amerykański prawnik Lawrence J. Tjan w analizie opublikowanej na portalu Law Commentary.

Pike przed egzekucją zwróciła się do gubernatora stanu Billa Lee o skorzystanie z prawa łaski i zamianę kary śmierci na dożywocie. Lee odmówił. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Tennessee po odrzuceniu wniosku o ułaskawienie skazany może co do zasady ponownie wystąpić o nie za kadencji kolejnego gubernatora. Kadencja Lee kończy się w styczniu 2027 r.

Kim jest Christa Pike i za co została skazana na karę śmierci? Brutalne morderstwo sprzed lat

Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za zabójstwo Colleen Slemmer.

W 1995 r. – gdy doszło do zbrodni – zarówno 18-letnia wówczas Christa Pike, jak i 19-letnia Colleen Slemmer uczyły się w ośrodku Job Corps w Knoxville, przygotowującym młodych ludzi do podjęcia pracy. Pike stała się później jedną z najmłodszych kobiet skazanych na karę śmierci.

Za zabójstwo Colleen Slemmer skazana została Pike, ale i jej ówczesny chłopak, Tadaryl Shipp. Jednak tylko kobieta otrzymała wyrok śmierci.

Według prokuratury Pike uważała dziewczynę za rywalkę i zwabiła ją w odosobnione miejsce, by dokonać zbrodni. Slemmer najpierw była torturowana, a później została zabita. Sprawa odbiła się szerokim echem ze względu na brutalność czynu i młody wiek osób zaangażowanych.

Zbrodnia wstrząsnęła Knoxville. Według prokuratorów Pike raniła Slemmer nożem, a następnie biła ją dużym kawałkiem asfaltu.

Szef Departamentu Więziennictwa Tennessee zrezygnował ze stanowiska po nieudanej egzekucji Pike

Pike nie zaprzecza swojej winie. Jej prawnicy i osoby zabiegające o złagodzenie kary od lat argumentują jednak, że kara śmierci nie jest odpowiednia w przypadku przestępstwa popełnionego przez 18-letnią osobę z nieleczonymi zaburzeniami psychicznymi, która doświadczyła przemocy seksualnej i zaniedbania.

Innego zdania jest matka zamordowanej. May Martinez chce, aby wyrok został wykonany, podkreślając, że czekała na to od dziesięcioleci.

Jeśli egzekucja Christy Pike odbyłaby się zgodnie z planem, byłaby pierwszą egzekucją kobiety w Tennessee od 1820 r.

Po nieudanej egzekucji wstrzymano wszystkie pozostałe egzekucje w Tennessee do końca roku i zarządzono niezależne dochodzenie.

Frank Strada, szef Departamentu Więziennictwa Tennessee, podał się do dymisji kilka dni po nieudanej próbie wykonania wyroku śmierci na Chriście Pike. Poinformował o tym w sobotę gubernator stanu Bill Lee.