Bójka pseudokibiców na Pomorzu. Atak pseudokibiców Lechii Gdańsk

W Kościerzynie na Pomorzu policja zatrzymała 30 osób podejrzanych o udział w bójce, do której doszło wieczorem 9 lutego. W bójce brali udział pseudokibice Lechii Gdańsk i Kaszubi Kościerzyna, Ten ostatni klub sympatyzuje z Arką Gdynia.

Publikacja: 10.02.2026 10:22

Foto: Pomorska Policja / serwis X

Joanna Kamińska

Jak ustaliło RMF FM, do bójki doszło w kościerzyńskim klubie MMA przy ul. Traugutta oraz w jego okolicy (w praktyce jest to centrum Kościerzyny). Do budynku, w którym trenowali zawodnicy Kaszubii Kościerzyna, wtargnęła grupa kilkudziesięciu pseudokibiców Lechii Gdańsk

Bójka pseudokibiców Lechii Gdańsk i Kaszubii Kościerzyna: Policja zatrzymała 30 osób

O bójce i zatrzymaniach jeszcze w poniedziałkowy wieczór poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Pomorska Policja. Podała wówczas, że w związku ze sprawą zatrzymała 13 osób.

„Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy, wdrożono m.in. działania blokadowe. Zatrzymania pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu są kwestią czasu” – można przeczytać w komunikacie. Z jego aktualizacji z wtorkowego poranka wynika, że liczba zatrzymanych wzrosła do 30 osób.

 „Zero tolerancji dla bandytów!”: Minister Marcin Kierwiński chwali działania policji

Według informacji RMF FM, zatrzymani przebywają w policyjnych izbach zatrzymań. Jedynie dwóch nieletnich, 16- i 17-latek, przekazanych zostało rodzicom. Funkcjonariusze w efekcie przeszukań zabezpieczonych samochodów, którymi uczestnicy bójki przyjechali do Kościerzyny, znaleźli na ten moment przede wszystkim ochraniacze na szczęki. Policjanci prowadzą przesłuchania oraz wyjaśniają, ile osób brało udział w tej bójce. Ponadto sprawdzają zawartość telefonów i opisują obrażenia.

Tomasz P. należał do elity kiboli Jagiellonii Białystok
Przestępczość
„Rzeczpospolita” ujawnia, dlaczego sąd był bezlitosny dla Tomasza P. ps. Dragon

Akcję policji jeszcze w poniedziałkowy wieczór pochwalił Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. „Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo” – napisał minister w mediach społecznościowych.

