W związku z bójką pseudokibiców w Kościerzynie policja zatrzymała 30 osób
Jak ustaliło RMF FM, do bójki doszło w kościerzyńskim klubie MMA przy ul. Traugutta oraz w jego okolicy (w praktyce jest to centrum Kościerzyny). Do budynku, w którym trenowali zawodnicy Kaszubii Kościerzyna, wtargnęła grupa kilkudziesięciu pseudokibiców Lechii Gdańsk.
O bójce i zatrzymaniach jeszcze w poniedziałkowy wieczór poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Pomorska Policja. Podała wówczas, że w związku ze sprawą zatrzymała 13 osób.
„Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy, wdrożono m.in. działania blokadowe. Zatrzymania pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu są kwestią czasu” – można przeczytać w komunikacie. Z jego aktualizacji z wtorkowego poranka wynika, że liczba zatrzymanych wzrosła do 30 osób.
Według informacji RMF FM, zatrzymani przebywają w policyjnych izbach zatrzymań. Jedynie dwóch nieletnich, 16- i 17-latek, przekazanych zostało rodzicom. Funkcjonariusze w efekcie przeszukań zabezpieczonych samochodów, którymi uczestnicy bójki przyjechali do Kościerzyny, znaleźli na ten moment przede wszystkim ochraniacze na szczęki. Policjanci prowadzą przesłuchania oraz wyjaśniają, ile osób brało udział w tej bójce. Ponadto sprawdzają zawartość telefonów i opisują obrażenia.
Akcję policji jeszcze w poniedziałkowy wieczór pochwalił Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. „Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo” – napisał minister w mediach społecznościowych.
