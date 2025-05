Ustawki kibicowskie a użycie niebezpiecznych przedmiotów

W ramach prowadzonych rozważań nie sposób pominąć art. 159 k.k., który to przepis również zwiększa rozmiar kary za udział w bójce lub pobiciu, względem sprawcy używającego broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu. Wówczas to, zagrożenie karą pozbawienia wolności kształtuje się od 6 miesięcy do lat 8.

Czy ustawki kibicowskie można uznać za sport? Sąd Apelacyjny w Katowicach to rozstrzygnął

Mając przybliżoną treść przepisów ustawy karnej, rozstrzygnąć należy czy zakres kryminalizacji rysowany przez art. 158 k.k. obejmuje tzw. ustawki kibicowskie czy może jednak jest to legalna forma aktywności sportowej, jak zdaje się sugerować kandydat na Prezydenta RP.

Odpowiedź na tak postawione pytanie udzielił Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 31 sierpnia 2018 r. (sygn. II AKa 83/18). W postępowaniu tym obrona oskarżonego kibica, wskazywała, że udział w ustawce kibicowskiej nie stanowi przestępstwa, albowiem ma „ono w istocie charakter zdarzenia sportowego, z ustalonymi regułami, zasadami, identyczną liczbą biorących udział w zdarzeniu osób / drużyn”. Zdaniem obrony – treningi podejmowane przez uczestników, a także przyświecający tzw. ustawkom cel, jakim jest wyłonienie lepszej drużyny, wyklucza karalność za tego typu zachowania.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zupełnie odrzucił prezentowaną linię obrony, wskazując, iż nie może być mowy o zdarzeniu noszącym cechy kontratypu ryzyka sportowego w sytuacji, gdy zachowanie nie nosi cechy „sportu”. Odwołał się przy tym do definicji legalnej sportu zawartej w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie (DzU z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.), zgodnie z którą „Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają̨ na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągniecie wyników sportowych na wszelkich poziomach”. Tymczasem, w analizowanej przez Sąd sprawie: „aktywność oskarżonych jako uczestników, w formie agresji, skierowana była nie w celu poprawienia kondycji fizycznej, lecz wyrządzenia fizycznej krzywdy innej osobie, sfera psychiki osób uczestniczących w bójkach – « ustawkach » nie była obrazem doskonalenia, lecz atrofii uczuć wyższych, / etycznych, moralnych, intelektualnych. Nie sprzyjała – jak to stanowi wyższej wskazana definicja « rozwojowi stosunków społecznych », lecz powodowała ich patologiczną degradację, będąc tym samym wysoce społecznie szkodliwą”. Konkludując, Sąd Apelacyjny w Katowicach przesądził, że zachowanie takie jak oskarżonych, nie jest sportem, lecz niewątpliwie stanowi przestępstwo z art. 158 § 1 k.k.