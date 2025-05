5 mln zł łapówki i lewe faktury. A wszystko zaczęło się od zeznań skruszonych pseudokibiców

Akt oskarżenia kończy główny wątek postępowania odnoszący się do wręczenia korzyści majątkowych Włodzimierzowi Karpińskiemu, ówczesnemu prezesowi zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, oraz do pozyskiwania za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur VAT środków do udzielania tych korzyści majątkowych.

Według ustaleń śledztwa Karpiński wraz ze współdziałającymi z nim Rafałem Baniakiem i Karoliną T. przyjął korzyść majątkową w wysokości 5 242 311,52 zł.

„W celu uzyskania środków finansowych na korzyści majątkowe stworzono specjalny mechanizm do ich pozyskiwania w oparciu o stwierdzające nieprawdę faktury VAT – wskazuje Prokuratura, dodając, że „łączna wartość nierzetelnych faktur VAT wystawionych przez spółki uczestniczące w przestępczym procederze wynosiła 14 313 745,70 zł”.

Spośród 17 osób objętych niniejszym aktem oskarżenia do popełnienia zarzucanych im czynów przyznało się 13.

Jak pisała „Rz” na trop korupcji katowicka prokuratura wpadła dzięki zeznaniom skruszonych pseudokibiców PsychoFans z Chorzowa – wynikało z nich, że firmy słupy wystawiały lewe faktury na fikcyjne usługi – a te miała kupować „śmieciowa” spółka (FBSerwis) i ukrywać w nich łapówki, by uzyskiwać kontrakty na wywóz śmieci w Warszawie. W uzyskiwaniu zleceń od warszawskiego MPO na zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w latach 2021–2022 miał z kolei pomagać Rafał Baniak (były wiceminister rządu PO–PSL). Pieniądze miały być przekazywane w gotówce, w transzach po 300 tys. zł, a odbierać miała je jego bliska znajoma – Karolina T., stomatolog. I dopiero za jej pośrednictwem korzyść miała trafić do Włodzimierza Karpińskiego w czasie, kiedy był on prezesem miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania (potem, kiedy przeszedł do ratusza, także nadzorował gospodarkę odpadami).