Nie (był studentem) wyróżniającym się czymś ani w jedną, ani w drugą stronę Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego

- Docenimy także czyn, którego dokonał nasz pracownik, strażnik, żeby mu podziękować, ale także pokazać, że Uniwersytet jest jednością, że na Uniwersytecie pracują fantastyczni ludzie – kontynuował prof. Nowak.



- Bardzo też wszystkich proszę o uszanowanie tej tragedii, (...) by zaczekać na rezultaty śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę - mówił też. - I prokuratura, i lekarz, który tutaj był, i wszystkie osoby które wypełniały swoje zadania, zachowywały się w sposób niezwykle profesjonalny - podkreślił.



Prof. Alojzy Nowak zapowiada zmiany w prawie, które mają uczynić uczelnie bezpieczniejszymi

- Chciałem też podziękować ministrowi nauki i zespołowi, który tutaj dzisiaj przybył na spotkanie, który wczoraj także nas wspierał, także inne osoby z rządu wspierały nas, dlatego, że jest to sytuacja absolutnie ekstraordynaryjna i to chyba najgorsze wydarzenie, które miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, a także być może na innych uczelniach, po II wojnie światowej – stwierdził prof. Nowak.



- Rozmawiamy także o tym co trzeba zrobić, by zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale także na innych polskich uczelniach. Z całą pewnością będą prowadzone rozmowy dotyczące zmian legislacyjnych po to, by wzmocnić ochronę i siłę osób, które zajmują się bezpieczeństwem Uniwersytetu. To prawdopodobnie proces, który będzie przez chwilę trwał. Nie możemy sobie pozwolić na to, by ta śmierć została zniweczona, by była daremna – zapowiedział.