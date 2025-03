"Przetrwamy, ziomeczki". Instrukcje Dariusza Mateckiego, jak zacierać ślady

„Trzeba wszystko usunąć”

„Wyborcza” ujawnia, że w jednej z rozmów członków grupy Matecki poleca "usunąć wszystkie nasze konwersacje, maile, po co ktoś ma to czytać. Zdjęcia rodzinne, archiwa najlepiej na dyski i wywieźć w bezpieczne miejsce (...) W domu nie trzymać żadnych dysków, penów itd. Jeśli ktoś ma iPhone, to w trzy kliknięcia można wyzerować telefon, tylko spiszcie sobie najważniejsze numery na kartce" - pisze poseł PiS.

W innej rozmowie Matecki twierdzi, że jego „wsadzą na pewno obojętnie za co”, zaś jego współpracowników „nie będą męczyć”, bo są mniej „medialni”. Twierdzi też, że szybko nie wyjdzie z aresztu, a jego zatrzymaniem służby „będą się długo szczycić”.

"Przetrwamy to, ziomeczki. Tylko nie można się poddać" - pisze poseł. aresztowany na 2 miesiące z powodu obaw o mataczenie w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj więcej Komentarze Jacek Nizinkiewicz: W PiS nikt nie będzie umierał za Morawieckiego i Mateckiego Prokuratura postawiła zarzuty Mateuszowi Morawieckiemu, a Dariuszowi Mateckiemu chce postawić ich aż sześć. Były premier odmówił składania wyjaśnień. Członek Suwerennej Polski jest przygotowany na więzienie. W PiS obu polityków bronią, ale obrona ta jest rachityczna.

Matecki w areszcie decyzją sądu

Poseł PiS Dariusz Matecki podejrzewany jest przez prokuraturę o popełnienie sześciu przestępstw w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości oraz z zatrudnieniem go w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Są one zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Krajowa złożyła pod koniec lutego 2025 roku w Sejmie wniosek o uchylenie immunitetu Mateckiemu, do czego przychyliła się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Matecki sam jednak zrzekł się immunitetu, a Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie go i tymczasowy areszt.