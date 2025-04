- Używane w stosunku do mnie takie czy inne epitety, czy sformułowania nie powinny w żaden sposób wpływać na normalny bieg postępowania. Na pewno nie będę osobą, która wejdzie w jakąś dyskusję i przerzucanie się, kto jest kim – powiedział Adam Bodnar.

Bodnar przypomniał też, że zgodę na zastosowanie tymczasowego aresztowania posła Mateckiego wydał sąd. - Po upływie czasu sąd uznał, że ten środek zapobiegawczy nie jest niezbędny, że może być zamieniony na środki tzw. wolnościowe, czyli bardzo wysokie poręczenie – bo to jest jedno z wyjątkowo wysokich poręczeń majątkowych w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości -dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju; stało się to, co się powinno stać w normalnym państwie demokratycznym. Dorabianie do tego jakiejś dodatkowej teorii nie ma moim zdaniem większego sensu – stwierdził minister sprawiedliwości.

Adam Bodnar powiedział też, że prokuratura prawdopodobnie sformułuje drugi akt oskarżenia w sprawach dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Pierwszy, dotyczący Fundacji Profeto, został już złożony do sądu. Natomiast Mateckiego dotyczy jeszcze tzw. wątek szczeciński, związany z dwoma organizacjami pozarządowymi Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia. Minister podkreślił, że decyzje w sprawach dotyczących posła Mateckiego podejmuje niezależny sąd.