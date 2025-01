Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, działając pod nadzorem prokuratora Dolnośląskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej rozwiązali sprawę zuchwałego napadu rabunkowego sprzed 33 lat. W Zgorzelcu, napastnicy zastrzelili pracownika kantoru wymiany walut i uciekli z łupem – był to miliard „starych” złotych (przed denominacją) w gotówce.

- Zgromadzone w ostatnim czasie dowody w sprawie i poczynione w oparciu o nie ustalenia, dały podstawę do zatrzymania oraz przedstawienia zarzutów dwom mężczyznom związanych z napadem rabunkowym i zabójstwem Cezarego Ł., oraz usiłowaniem zabójstwa Grzegorza C. w 1992 roku – mówi „Rz” Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.

Jeden z podejrzanych ma obecnie 72 lata, drugi – 79 lat. W chwili napadu byli w wieku 39 oraz 46 lat.

Obserwowali kantor, a kiedy kasjer i właściciel szli do samochodów, zaczęli strzelać. Świadków szukał „Magazyn 997”

Brutalny napad miał miejsce 21 stycznia 1992 roku w Zgorzelcu, i odbił się szerokim echem. Dwóch zamaskowanych mężczyzn obserwowało kantor wymiany walut znajdujący się w Domu Handlowym Centrum, przy ulicy Okrzei. A kiedy pracownicy kantoru po wyjściu z budynku zmierzali do swoich samochodów, sprawcy zaczęli do nich strzelać, po czym zabrali utargu – jak na tamte czasy ogromną sumą i uciekli.