Wśród osób, które usłyszały zarzuty, jest dwoje lekarzy i osobisty asystent aktora.



Śmierć Matthew Perry'ego: Policja odkryła „sieć przestępczą” dystrybuującą ketaminę

Policja w czwartek poinformowała, że jej śledztwo, rozpoczęte w maju, ujawniło „dużą działającą w podziemiu sieć przestępczą”, która zajmowała się dystrybucją dużych ilości ketaminy – silnego środka przeciwbólowego i nasennego.



54-letni Perry zmarł w swoim domu w Los Angeles w październiku 2023 roku. Sekcja zwłok wykazała w jego organizmie duże stężenie ketaminy. To właśnie skutki uboczne zażycia tej substancji miały doprowadzić do śmierci aktora.



- Oskarżeni wykorzystali kwestie związane z uzależnieniem pana Perry'ego, aby się wzbogacić - oświadczył prokurator Martin Estrada. - Wiedzieli, że to co robią, stwarza duże zagrożenie dla pana Perry'ego, a jednak i tak to robili – dodał.