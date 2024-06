Apel do absolwentów Collegium Humanum. „Możecie uniknąć konsekwencji”

Osoby, które zdobyły dyplom ukończenia studiów za łapówkę i same zgłoszą się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo do prokuratury, mogą uniknąć konsekwencji prawnych – zapowiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.