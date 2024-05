Josef Fritzl opuści specjalny zakład penitencjarny. „Nie jest już niebezpieczny”

Zdaniem niektórych ekspertów zgoda na przeniesienie Fritzla do normalnego więzienia może otworzyć drogę do warunkowego przedterminowego zwolnienia mężczyzny. Od lat skazany wielokrotnie podejmował takie próby. Te przerwało jednak orzeczenie austriackiego Sądu Najwyższego, który stwierdził, że Fritzl musi pozostać w więzieniu o zaostrzonym rygorze przeznaczonym dla psychicznie chorych przestępców. Uchylono wówczas decyzję sądu niższej instancji o przeniesieniu go do zwykłego ośrodka penitencjarnego.

Już wcześniej zajmująca się sprawą psychiatra Heidi Kastner zaznaczała, że pierwszym krokiem do uwolnienia Fritzla mogłoby być przeniesienie go do zwykłego więzienia.

Sprawa Josefa Fritzla. „Potwór z Amstetten" trafi do zwykłego więzienia

W 2009 roku sprawa Josefa Fritzla wstrząsnęła opinią publiczną. Media rozpisywały się o zbrodni wszech czasów – 73-letni wówczas Josef Fritzl przyznał, że wykorzystywał swoją córkę, odkąd skończyła 11 lat. „Przyznał się, że więził córkę wraz z trójką jej dzieci. Powiedział, iż regularnie odbywał z nią stosunki seksualne, w wyniku których urodziła mu siedmioro dzieci. Ciało jednego z nich, które zmarło tuż po porodzie, spalił w domowym piecu” – podawała austriacka policja.

Policja, przeszukując piwnice domu oskarżonego w miejscowości Amstetten, natrafiła na kilka małych, pozbawionych okien pomieszczeń o wysokości metra siedemdziesięciu centymetrów oraz na wyściełaną gumą celę, w której Fritzl zamykał córkę, gdy nie chciała odbyć z nim stosunku. Wejście do piwnicy ukryte było za regałem i zabezpieczone kodem, który znał jedynie on.

Elizabeth Fritzl i jej dzieci przez cały czas spędzony w niewoli ani razu nie ujrzały światła dziennego. Kiedy je odnaleziono, nie umiały czytać ani pisać.