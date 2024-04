Wołkow został zaatakowany 12 marca w Wilnie, gdzie mieszka. Według jego relacji, zamaskowani napastnicy rozbili okno w jego samochodzie, rozpylili gaz łzawiący, a następnie jeden z nich zaczął go uderzać młotkiem. Wołkow odniósł rany głowy i nóg. Udało mu się uciec do domu i wezwać policję. Sprawcy uciekli.

Ustalenie ich personaliów zajęło służbom niecałe trzy tygodnie. Jak wynika z naszych informacji, „pomogli” w tym sami napastnicy. W trakcie ataku, porozumiewając się między sobą, któryś z nich powiedział coś po polsku — pojedyncze wyrazy, co jednak już było cenną informacją dla litewskich służb. Po sprawdzeniu okazało się, że w rejonie, w którym został napadnięty Wołkow, logowały się - tego dnia, o tej konkretnej godzinie — numery dwóch polskich abonentów. Po nitce do kłębka, litewscy śledczy zwrócili się do strony polskiej o ustalenie do kogo należą. W ten sposób, już nasze służby (CBŚP, choć w sprawę miało być także zaangażowane ABW) ustalono posiadaczy numerów — i w efekcie dwóch mężczyzn podejrzanych o napaść i pobicie.

Pobicie Leonida Wołkowa. Nie byli to zawodowi "kilerzy"

Mężczyzn zatrzymywali policjanci z Wydziału specjalnego - III Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Było to poprzedzone wcześniejszą obserwacją miejsc ich zamieszkania.

Podejrzani o pobicie to według naszych informacji osoby obracające się blisko środowisk przestępczych (np. mieli stać na "bramkach" w klubach i dyskotekach). Nie byli to więc zawodowi "kilerzy".