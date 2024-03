Proceder trwał ok. pięć lat, oszukano 18 osób. Opornych bito i zastraszano. Jak Michała S., który zgłosił kradzież mieszkania (w 2016 r. wartego 274 tys. zł.), a potem pod presją odwołał. Został pobity i zmarł. Zgony uchodziły za naturalne, do czasu aż jeden z mężczyzn ujawnił znajomej dane i PESEL-e kilku wytypowanych ofiar, nie godząc się na ich zabójstwa.

Dlaczego proces gangu trucicieli utknął?

Proces szajki ruszył w lipcu 2023 r. Wkrótce „z powodów osobistych” zrezygnowała ławniczka, a już w tym roku okazało się, że jest kłopot z sędzią. „W sprawie nastąpiła zmiana składu sądzącego – z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie SSO Rafała Korkusa; nowym sędzią referentem jest SSO Beata Ziółkowska” – odpowiedziało nam (w lutym) biuro prasowe praskiego sądu.



Prawdziwy powód wydaje się inny: to wadliwe powołanie Rafała Korkusa na urząd sędziego. Dotąd podnosiły to media („Newsweek), i wychodziło w innych procesach, gdzie sądził. Teraz w sprawie gangu trucicieli potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpatrując 5 marca, zażalenie obrońcy Tomasza G. na areszt.

Sąd uznał, że przez trzy miesiące (od końca października 2023 r. do końca stycznia tego roku) G. siedział nielegalne, bo w wydaniu postanowienia z 9 października 2023 r. o przedłużeniu mu tymczasowego aresztowania „brała udział osoba nieuprawniona do orzekania”, czyli Rafał Korkus – wcześniej sędzia wojskowy, powołany do sądu powszechnego „nieprawidłowo”.

W czym rzecz? Sędzia Korkus 22 września 2022 r. został na podstawie uchwały KRS powołany przez prezydenta na stanowisko sędziego sądu powszechnego w ramach „uproszczonej procedury nominacyjnej”. Ten tryb o przejście do orzekania w sądzie powszechnym jest zastrzeżony w ustawie dla sędziego sądu wojskowego. Tymczasem sędzia Korkus już po wydaniu uchwały KRS o przedstawieniu jego kandydatury prezydentowi, zrzekł się urzędu sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego.