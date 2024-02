– Ta statystyka przestępstw jest znacząca, jednak biorąc pod uwagę uwarunkowania panujące w Gruzji, nie jestem nią zaskoczony – komentuje Wojciech Wojtasiewicz, analityk z PISM. – Gruzinów popycha do wyjazdu trudna sytuacja gospodarcza w ich kraju, faktyczne bezrobocie sięga tam ok. 50 proc. Przyjeżdżają coraz młodsi, ich głównym polem działania są taksówki zamawiane przez aplikacje – mówi ekspert. I wskazuje, że niektórzy zwietrzyli interes i chcą zarobić na migracji, trudnią się przestępstwami, np. produkują fałszywe dokumenty. Procedury urzędowe w Polsce są skomplikowane, więc są chętni na takie podrabiane dokumenty – mówi Wojciech Wojtasiewicz. – To kalka Polski lat 90. – ocenia.

Do tego w latach 90. w Gruzji rozwinęła się mafia, a kiedy Saakaszwili doszedł od władzy, wielu „honorowych złodziei” uciekło na Zachód. Oni również mogą stać za najpoważniejszą przestępczością. Starsza emigracja od lat mieszkająca w Polsce prowadzi legalne interesy, np. w branży gastronomicznej.

– Sami Gruzini sugerują, że część przestępców popełniają Azerowie, którzy także w samej Gruzji tym się specjalizują, że np. kradną tablice rejestracyjne i nimi się posługują – słyszymy od innego eksperta.