Dlaczego, skoro odpadł najsurowszy zarzut — podżegania do korupcji, za co grozi aż do 8 lat, sąd zdecydował o bezwzględnym więzieniu, chociaż skazani dotąd nie byli karani? - Podstawę wymiaru kary 2 lat pozbawienia wolności stanowił przepis art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 3 kodeksu karnego – tłumaczy sędzia Mirosława Chyr. Innymi słowy, sąd do wymiaru kary wziął surowszy paragraf - o podrabianiu dokumentów (za co grozi do 5 lat).

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Ponad połowa Polaków nie chce ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika "Czy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński powinni być ułaskawieni i wyjść z więzienia?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

- Jeżeli ktoś szuka klientów do transakcji korupcyjnej, chwali się, że załatwi odrolnienie terenu, to naturalne, że organy ścigania chcą to sprawdzić – uważa prof. Antoni Kamiński z PAN, były prezes polskiego oddziału TI. Uzasadnienie wyroku SO jeszcze nie ma. Sędzia Mariusz Iwaszko złożył zdanie odrębne co do wszystkich oskarżonych na ich korzyść.

Afera gruntowa. Nielegalna „produkcja” dokumentów przez CBA

Chociaż operacja CBA była legalna i uzasadniona posiadanymi przez CBA informacjami, to bezprawne było wytworzenie użytych w niej dokumentów – uznał sąd okręgowy. Była ich lawina: wnioski, uchwały, z podpisami i pieczątkami np. wójta gminy Mrągowo. Grunty objęto operacją bez wiedzy właścicieli. Dokumenty wytwarzano bezprawne - rozporządzenie, które CBA na to pozwalało, zostało wydane przez premiera po ponad roku od tych tej operacji.

- Z podsłuchami jest tak, że można je stosować wtedy, kiedy jest wiarygodna informacja o przestępstwie. Sąd rejonowy uznał, że jej nie było, sąd okręgowy rzeczywiście ocenił, że były podstawy do uruchomienia operacji specjalnej – mówi „Rz” mec. Krzysztof Pawlak, pełnomocnik Violetty Gut, byłej współpracowniczki Leppera, oskarżycielki posiłkowej w procesie Kamińskiego i Wąsika. Ale zaznacza: - Ta sprawa zniszczyła pani Gut życie, była podsłuchiwana, co doprowadziło ją do depresji i zrujnowało karierę zawodową – mówi mec. Pawlak. Przypomina, że to mec. Gut wniosła kasację, i w efekcie doszło do skazania Kamińskiego i Wąsika.

Piotr Ryba i Andrzej K. zostali dwukrotnie skazani (K. się przyznał), ale wyroki uchylano, a ich trzeci proces jest zawieszony, bo Ryba zniknął. Teraz - według Onetu – w liście do prezydenta napisał, że zdradzi „jak nastąpiło zakwalifikowanie Andrzeja Leppera do grupy przestępczej i objęcie go śledztwem i kontrolą operacyjną".