Poseł Braun zarabia na swoich kłopotach

Publiczne znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej osoby – pod takim kątem Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wtorkowych wydarzeń Sejmie z udziałem posła Konfederacji. Wieczorem w holu budynku Sejmu Grzegorz Braun użył gaśnicy proszkowej do zgaszenia menory chanukowej. Jego czyn wywołał oburzenie na całym świecie.

Prokuratura: oceniamy czy było to tzw. „przestępstwo z nienawiści”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła śledztwo wstępnie w tej sprawie z dwóch paragrafów: publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej (art. 257 k.k.) oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej osoby poprzez użycie gaśnicy, w związku z podjętą przez nią interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego (art. 217a k.k.). Chodzi o Magdalenę Gudzińską-Adamczyk, lekarkę, która próbowała zapobiec incydentowi. Jak mówi „Rzeczpospolitej” prok. Szymon Banna, rzecznik warszawskiej prokuratury, „w ramach tego postępowania zostanie dokonana analiza zachowania posła na Sejm RP pod kątem obrazy uczuć religijnych osób wyznania mojżeszowego” a także czy nie jest to czyn z grupy tzw. „przestępstw z nienawiści”. – Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy. Dochodzenie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury – dodaje prok. Banna. Kancelaria Sejmu złożyła zawiadomienie do prokuratury o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa z art. 195 Kodeksu karnego, czyli przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego. Zawiadomienie to zostanie dołączone do wszczętego postępowania.



Prokuratura będzie oceniać pobudki posła Brauna, którymi się kierował. On sam mówił o nich (w trybie sprostowania) z mównicy sejmowej we wtorek wieczorem. „Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP” – stwierdził poseł zarzucając posłom ignorancję i brak wiedzy czym jest święto Chanuki. Wystąpienie przerwał mu w końcu wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Sławomir Mantzen, jeden z liderów Konfederacji napisał na portalu X: „Potępiam czyn Grzegorza Brauna. W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie" a poseł Przemysław Wipler ocenił działania Brauna jako „szkodzenie wizerunkowi Polski i polskiej racji stanu”.