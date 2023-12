W Paryżu nożownik zaatakował turystów pod wieżą Eiffla. Są ofiary

Ofiarą śmiertelną napastnika jest mężczyzna narodowości niemieckiej i filipińskiej. Otrzymał liczne ciosy nożem w głowę i ramiona. Podczas ataku zostały ranne także dwie inne osoby, w tym turysta z Wielkiej Brytanii, który otrzymał cios w oko. Pozostałe osoby, które znalazły się w pobliżu ataku, w tym towarzyszka turysty, który stracił życie, zostały zabrane do szpitala w stanie szoku, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.

Napastnik zaatakował wkrótce po 21-szej między le quai de Grenelle i Bir-Hakeim, w pobliżu wieży Eiffla. Rzucił się z nożem na niemieckiego turystę, po czym rzucił się do ucieczki przez most Bir-Hakeim. Policja została powiadomiona przez kierowcę taksówki, który zobaczył incydent. Policjanci podjęli próbę aresztowania, ale zatrzymany początkowo twierdził, że ma przy sobie ładunki wybuchowe. Ostatecznie, policjanci unieruchomili go paralizatorem.

26-letni nożownik, Armand R., urodzony we Francji, w Neuilly-sur-Seine, był znany z radykalnych poglądów islamistycznych. Po aresztowaniu mówił, że nie może znieść zabijania muzułmanów na świecie oraz jest przeciwny temu, że "Francja jest wspólniczką Izraela". Zanim przeprowadził atak, nakręcił dwuminutowy film, w którym wyjaśniał, że "wspiera kalifat Państwa Islamskiego" i chce się "zemścić za muzułmanów".