Do zdarzenia doszło w czwartek około 13:30 przed szkołą Gaelscoil Choláiste Mhuire przy Parnell Square East, gęsto zamieszkanej części stolicy Irlandii. To szkoła podstawowa, w której uczy się 172 uczniów, mieszcząca się w czteropiętrowym budynku.

Reklama

Do zdarzenia doszło w biały dzień, gdy dzieci wychodziły ze szkoły. Mężczyzna, trzymając w dłoni duży nóż o długości do 25 centymetrów, rzucił się na grupę osób, w tym dzieci.



Do szpitala trafiło dwoje dorosłych, mężczyzna i kobieta, oraz troje dzieci. Jedno z dzieci, pięcioletnia dziewczynka i trzydziestoletnia kobieta odniosły poważne obrażenia.

Przechodnie obezwładnili napastnika

Według świadków to przechodnie rozbroili uzbrojonego napastnika, przewrócili go na ziemię i przytrzymali do przyjazdu policji. Niektórzy dotkliwie kopali nożownika, ale powstrzymało ich kilka kobiet.



Karetki pogotowia i inne służby ratunkowe przybyły w ciągu kilku minut. Ulice zostały zamknięte, a teren uznano za miejsce zbrodni.