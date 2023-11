Czego szukali w Polsce cyberszpiedzy Putina?

W jaki sposób cyberszpiedzy Putina działali w Polsce? Dość szeroko zostało to omówione w raporcie. Np. grupa APT29 przeprowadziła swoją kampanię w maju 2022 roku, podszywając się pod ambasadę Portugalii. Dystrybuowała plik „Agenda.pdf”, w którym zawarty był odnośnik, rzekomo do kalendarza ambasadora, natomiast sama wiadomość nakłaniała ofiarę do umówienia spotkania. Kliknięcie uruchomiało szereg zdarzeń, mających uzyskać dostęp do komputera. Kolejną kampanię APT29 przeprowadziła w październiku, podszywając się pod ambasadę Serbii. Z kolei w kampanii Turli złośliwe oprogramowanie nazywało się „Soviet monuments in Poland.xll” i zawierało listę pomników sowieckich w naszym kraju.

Jakie skutki miały rosyjskie ataki? Nie wiadomo

W raporcie CIRT GOV jest wiele szczegółów technicznych ataków. Nie ma jednak mowy o tym, kto konkretnie był celem i czy wykradziono jakieś dane. Na nasze pytania w tej sprawie nie odpowiedziało ABW, tłumacząc, że „do udostępniania informacji o podatnościach, incydentach i zagrożeniach cyberbezpieczeństwa oraz o ryzyku wystąpienia incydentów nie stosuje się ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej”.

Mirosław Maj mówi, że APT atakują głównie najważniejsze instytucje państwowe i odpowiedzialne za infrastrukturę krytyczną. – Zdarzają się też ataki na inne instytucje, ale głównie takie, które mogą stanowić potencjalnie atrakcyjny punkt przesiadkowy, by dostać się do podmiotów, najbardziej interesujących włamywaczy – tłumaczy.

Dodaje, że skoro ataki zostały opisane w raporcie, można założyć, że zostały odparte. – Nie oznacza to, że grupy APT nie przeprowadziły ataków, o których nie wiemy – mówi.

Zdaniem eksperta pojawienie się w raporcie nazw znanych grup APT nie jest niczym zaskakującym, bo jesteśmy na ich stałym celowniku. – Jeszcze dekadę temu takie ataki traktowaliśmy w Polsce jako sensację. Od wybuchu wojny w Ukrainie działanie takich grup się nasiliło i nie ma przesłanek, by sądzić, że się to szybko zmieni – mówi Maj.