Tragiczny wypadek na A1. Czy ktoś krył kierowcę?

Nieoczekiwanie jednak pojawia się druga notatka, która faktycznie przedstawia wersję zbieżną z tym, jak wydarzenie opisywał kierowca bmw. Tę drugą notatkę sporządził wysoki oficer policji – wynika z naszych informacji.

Nie wiadomo skąd i po co się wzięła druga notatka. Z jej daty wynika, że powstała przed przesłuchaniem Majtczaka – jednak jest kopią jego wersji.

Niezrozumiałych działań policji w tej sprawie ma być więcej.

Kontrola w policji

Do wypadku przyjechało aż kilkunastu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, biegły i prokurator. I to on, opierając się na ustaleniach policji, podjął ostateczną decyzję, by kierowcy bmw nie zatrzymywać.

Zwykle zjawiają się m.in. policyjni technicy, którzy robią zdjęcia, pomiary i dokumentują ślady, a także dochodzeniowiec, protokolant i – dodatkowo – policjanci z prewencji zabezpieczający ruchliwą drogę. „Od rozpoczęcia czynności do zakończenia działań na miejscu zdarzenia pracowało 15 funkcjonariuszy” – odpowiada nam Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Na polecenie komendanta wojewódzkiego trwa kontrola działań policjantów, którzy obsługiwali wypadek. Aneta Sobieraj, rzeczniczka jednostki, odpowiada „Rzeczpospolitej”, że ocenie poddano m.in. reakcję na zdarzenie służby dyżurnej z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie i zbadano poprawność działań policjantów.