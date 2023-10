"Król dopalaczy" z wyrokiem. 12 lat więzienia za śmierć pięciorga nastolatków

O Janie S. zrobiło się głośno w 2019 r. gdy na jaw wyszło, że miał zlecić zabójstwo ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, prokuratora (który go oskarżył o handel dopalaczami) i policjantów uznając ich za „przeszkodę" w nielegalnym interesie („Rzeczpospolita” ujawniła to pierwsza w maju 2019 r.) - za to S. jest sądzony w innym procesie. Wydany teraz wyrok dotyczy wyłącznie jego biznesu na dopalaczach.

Jan S., w tej sprawie miał zarzuty kilkunastu przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą handlującą dopalaczami – wprowadzenie do obrotu ponad 350 kilogramów tych środków i nabycie znacznej ilości substancji psychotropowych, a także o narażanie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób oraz pranie brudnych pieniędzy. Dla pięciu osób, zażycie środków kupionych internetowym sklepie S. skończyło się tragicznie.

Zmarło pięcioro nastolatków

Z aktu oskarżenia wynika, że "król dopalaczy" miał przyczynić się do śmierci 16-letniego Filipa z Warszawy – zmarł we wrześniu 2017 r., znaleziono u niego m.in. opakowanie po dopalaczach i rachunki zakupów. A także 15-letniego Damiana z Biłgoraju, 23-letniego Artura z Radomia i dwóch młodych Polaków Mateusza i Krystiana, których ciała w lutym 2018 r. odkryto w Rugby w Wielkiej Brytanii. Inni, np. 18-letni Bartek ze Świdnika i Ania ze Strzelec Opolskich zostali odratowani w szpitalu. Wszyscy kupili dopalacze w sklepie internetowym Jana S., a zatruli się fentanylem zawartym w jednym ze sprzedawanych specyfików.

Czytaj więcej Kraj Król dopalaczy odpowie za zlecenie zabójstwa Ziobry Jan S. odpowie za zlecenie zabójstwa ministra sprawiedliwości, prokuratora i policjantów, którzy ukrócili jego intratny biznes.

Proceder – co podkreśliła sędzia - miał szeroki krąg, a dopalacze kupowały przede wszystkim osoby małoletnie „nie potrafiące ocenić niebezpieczeństwa, które płynęło z zażywania tych środków, a oskarżony oferując atrakcyjną cenę korzystał z takiego braku dorosłości po stronie kupujących" - powiedziała sędzia.

-Sąd miał nieodparte wrażenie, że oskarżony bawił się życiem potencjalnych nabywców i czerpał z tego ogromne korzyści – podkreśliła dodając, że to, że młodzi kupowali i zażywali te środki „nie zwalnia Jana S. z odpowiedzialności karalnej.