Cudzoziemcy w mafiach. Migranci coraz częściej angażowani do lewych fabryk i przemytu

Z dziewięciu zatrzymanych, co zaskakujące, większość to cudzoziemcy z dalekich krajów – Ameryki Łacińskiej – którzy dotąd nie pojawiali się w kontekście tytoniowych mafii. Sześciu jest z Paragwaju, jeden Portugalczyk mieszkający na stałe w Brazylii, trzej to Polacy – ustaliliśmy.

Świat przestępczy częściej angażuje do lewych fabryk czy przemytu przybyszy z egzotycznych krajów, w tym nielegalnych migrantów

– Będziemy wyjaśniali, jaką drogą dostali się do Polski i jaki był klucz ich doboru, dlaczego ściągnięto cudzoziemców z tego kierunku świata. Z ich oświadczeń wynika, że przyjechali do pracy, a zostali niejako wykorzystani – mówi nam prok. Marcin Jędruszczak, naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Jednak wygląda na to, że cudzoziemcy byli świadomi przestępczego biznesu. Nie „wystawiali nosa” z fabryki, tam mieszkali, jedli posiłki. – Nie były to osoby, którym by zabrano paszporty i kazano wykonywać pracę przymusową – mówi prok. Jędruszczak.

Paragwajczycy i Portugalczyk w tytoniowym interesie to nowość. Ale policja przyznaje, że świat przestępczy częściej angażuje do lewych fabryk czy przemytu przybyszy z egzotycznych krajów, w tym nielegalnych migrantów. – Dominują wciąż obywatele Ukrainy i Białorusi. Jednak ostatnio zatrzymujemy też obywateli Gruzji i osoby przybyłe z państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Cudzoziemcy z Paragwaju i Portugalii dotąd się nie pojawiali, i dla nas to zaskoczenie – mówi Iwona Jurkiewicz.

Likwidacja lewych fabryk ograniczyła szarą strefę

– To opłacalna działalność, takie osoby nie będą się upominać o pieniądze, wystarczy jedzenie i lokum. Z drugiej strony gangi mogą ich wykorzystać na forum międzynarodowym, np. do misji specjalnych – mówi prof. Brunon Hołyst, kryminolog.