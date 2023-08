Donald Trump ponownie oskarżony. Tym razem w stanie Georgia

98-stronicowy akt oskarżenia wymienia 19 oskarżonych i wyszczególnia dziesiątki działań Trumpa i jego sojuszników, mających na celu cofnięcie jego porażki w stanie Georgia, w tym naciski na republikańskiego sekretarza Georgii, aby znaleźć wystarczającą liczbę głosów oddanych na Trumpa, nękanie urzędników fałszywymi zgłoszeniami oszustw wyborczych i próby przekonania prawodawców z Georgii do zignorowania woli wyborców i wyznaczenia nowej listy elektorów przychylnych Trumpowi. Wszystkim oskarżonym postawiono zarzut ściągania haraczy, za co grozi kara do 20 lat więzienia.

Sąd w Atlancie obradował poza zwykłymi godzinami pracy, gdy wielka ława przysięgłych zdecydowała, czy postawić zarzuty byłemu prezydentowi.

Donald Trump podważał wynik wyborów prezydenckich w stanie Georgia

Trump ledwo tylko przegrał z Joe Bidenem w Georgii, a jego prawnicy, w tym były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, złożyli fałszywe zarzuty oszustwa wyborczego.

W styczniu 2021 r. pojawiło się również nagranie rozmowy telefonicznej Trumpa, w której nakłaniał republikańskiego sekretarza stanu Georgia Brada Raffenspergera, do „znalezienia” głosów potrzebne do wygrania wyborów. Raffensperger odmówił.

Trumpowi postawiono wiele zarzutów

Donald Trump jest oskarżony już w kilku innych sprawach – zaledwie rok przed wyborami, w których ma nadzieję odzyskać prezydenturę.