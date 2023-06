Wpadł pedofil objęty ustawą o „bestiach”

Dzięki niej po odbyciu kary osoby szczególnie niebezpieczne, stwarzające zagrożenie dla otoczenia – za zgodą sądu – można umieścić w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie albo właśnie objąć prewencyjnym nadzorem (wniosek składa dyrektor zakładu karnego).

– Taką osobę zobowiązuje się np. do poddania się terapii, informowania policji o zmianie miejsca pobytu czy miejsca zamieszkania, nakłada na nią zakaz zbliżania się do ofiary czy też zakazuje się opuszczania kraju bez zgody sądu – wskazuje Mariusz Ciarka.

W tym przypadku pedofila dzięki czujności matki i sprawnej pracy policji zatrzymano, zanim zdążył skrzywdzić dziecko (zaangażowali się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz kryminalnego lubuskiej komendy wojewódzkiej oraz funkcjonariusze ze Strzelec Krajeńskich i z Warszawy). Zgłoszenie nastąpiło 26 maja, zatrzymanie – 31 maja.

W ubiegłym roku – jak wynika z danych KGP – doszło do 5,1 tys. przestępstw dotyczących pedofilii i pornografii dziecięcej – to o 1,3 tys. mniej (spadek o jedną piątą) niż rok wcześniej. Jednak najpewniej nie dlatego, że pedofile odpuścili, lecz z powodu gorszej wykrywalności takich czynów (spadła w kraju średnio z 91,6 proc. w 2021 r. do 87,6 proc. w ubiegłym). Przy czym najskuteczniej ujawnia je zachodniopomorska i lubuska policja.

W minionym roku zarzuty postawiono blisko 1,8 tys. podejrzanych (o 31 więcej), z tego 239 aresztowano, a 101 wpadło na gorącym uczynku.

Uwodzenie przez internetowe komunikatory to dziś jeden z częstszych sposobów działania pedofilów. Tak „łowił” dzieci 40-latek, ujęty w tym roku przez policjantów z Garwolina. Posługiwał się fikcyjnym kontem, nalegał na spotkania z dziećmi i przesyłanie nagich zdjęć – czujność wykazał rodzic. Sieciowi pedofile wpadli też jesienią ubiegłego roku w wielkiej policyjnej obławie. W tym 38-latek, który przed laty wykorzystał dwie małe dziewczynki, mężczyzna po pięćdziesiątce, który wyszedł po odsiedzeniu wyroku za pedofilię, i 35-latek, który „polował” na 10-letniego chłopca, a wcześniej skrzywdził młodsze dziecko. Jak się bronić? – Nic nie zastąpi uwagi i czujności rodziców – wskazują policjanci.