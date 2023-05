Sędzia nie chciał, ale musi rozstrzygnąć o areszcie dla milionera

- Sąd uznał, że znajomość sędziego, opierająca się jedynie na zawodowych kontaktach z żoną obrońcy podejrzanego, która reprezentuje sędziego we własnej sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, nie wskazuje w stopniu wysoce uprawdopodobnionym na zagrożenie bezstronności sędziego – podaje nam rzeczniczka Mirosława Chyr.

Nowe posiedzenie w sprawie o aresztowanie biznesmena wyznaczono na 22 czerwca (wniosek prokuratury wpłynął w lutym).

Prokuratura Regionalna w Warszawie chce postawić Czarneckiemu zarzuty oszustwa na szkodę 1140 klientów Idea Banku (nabrani na obligacje Getback stracili 227 mln zł), działanie na szkodę banku i próbę ucieczki z majątkiem. Od dwóch lat nie może tego zrobić, bo informując o swojej chorobie milioner unika przesłuchań, chociaż w tym czasie odbywa loty po świecie. Jak ujawniła kilka dni temu „Rzeczpospolita” z nowych dowodów jakie zgromadzili śledczy wynika, że biznesmen w ciągu półtora roku kiedy nie stawił się na 9 kolejnych przesłuchań w kraju, odbył 10 podróży, w tym międzykontynentalne loty z USA do Europy.

Jak pisaliśmy, np. w lutym 2022 r. był pasażerem lotu na trasie Zurych–Miami trwającego 10 godzin 35 minut, a w kwietniu 9-godzinnego z Miami do Zurychu. We wrześniu podróżował z Zurychu do Chicago przez ok. 10 godzin, a miesiąc później trasą Miami–Zurych 9 godzin.

Mec. Jacek Dubois w rozmowie z "Rzeczpospolitą" podróży klienta nie chciał komentować, zaznaczając, że odniesie się do tej kwestii na rozprawie. A sprawę ocenił jako "polityczną", "zemstą państwa na człowieku, którego chce się pozbawić wolności i przejąć jego majątek".