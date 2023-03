Leszek Balcerowicz: „Populizm to obiecywanie ludziom rzeczy nierealnych lub realnych, ale z pominięciem kosztów. Są dwa rodzaje populistów: wierzący w swoje obietnice i niewierzący w swoje obietnice. Ci pierwsi to populiści – idioci. Ci drudzy to populiści – oszuści. Przykłady?”.