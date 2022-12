- Bazując na moich doświadczeniach, będzie druga fala aresztowań - powiedział Georg Maier, szef MSW Turyngii w rozmowie z niemieckim nadawcą publicznym, Deutschlandfunk.



Heinrich XIII P.R., który miał objąć władzę w Niemczech, używa tytułu książęcego jako potomek rodziny królewskiej z Turyngii.



W środę 25 członków i sympatyków skrajnie prawicowej organizacji zostało zatrzymanych w ramach największej operacji służb bezpieczeństwa we współczesnej historii Niemiec.

Holger Muench, stojący na czele policji federalnej, w rozmowie z ARD mówił w czwartek, że liczba podejrzanych w sprawie wynosi obecnie 54, ale może wkrótce wzrosnąć.



- Zidentyfikowaliśmy kolejne osoby, w przypadku których nie jesteśmy jeszcze do końca pewni co do ich statusu w związku z (skrajnie prawicowym) ugrupowaniem - podkreślił Muench.

W czasie nalotów przeprowadzonych w środę policjanci znaleźli kamizelki kuloodporne, kusze, karabiny i amunicje - powiedział Muench. Spiskowcy mieli też planować stworzenie "dowództwa obrony ojczyzny", zabezpieczono również dowody świadczące o prowadzonym naborze do organizacji paramilitarnej.



- Mamy do czynienia z groźną mieszanką ludzi, niektórych dysponujących mnóstwem pieniędzy, innych posiadających broń i planujących przeprowadzenie ataków i rozbudowę struktur - mówił szef federalnej policji.