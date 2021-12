Nieznani sprawcy wymalowali na płocie dwa napisy: „Tu mieszka zdrajca Polski” oraz „Stop segregacji sanitarnej i szczepieniom”. Sprawa została zgłoszona już na policję.

O ataku wandali poinformowała sama posłanka na Facebooku. „Kochani jeśli ktoś widział sprawcę, który próbuje mnie przestraszyć i zniszczył elewacje i płot mojego domu proszę piszcie. To niedopuszczalne właśnie zawiadomiłam policję”, napisała posłanka, która od niedawna jest także wiceprzewodniczącą PO. Dodała, że niestety to musiał być ktoś miejscowy.

Dorota Niedziela jest zwolenniczką szczepień przeciwko Covid-19.

Do ataku na posesję posłanki odniósł się też na Twitterze były szef partii Borys Budka. „Antyszczepionkowi terroryści zniszczyli ogrodzenie posłanki Doroty Niedzieli. Nieuzasadniona agresja i wandalizm, za które współodpowiedzialność ponoszą ludzie pokroju Siarkowskiej, Kowalskiego czy posłowie Konfederacji. Sprawcy muszą zostać ustaleni i ukarani” – napisał.

W rozmowie z portalem polsatnews.pl posłanka poinformowała, że policjanci zrobili oględziny, sprowadzili technika, spisali protokół i zabezpieczyli monitoring . - Naprzeciwko mojego j domu znajduje się duży sklep, a jego monitoring obejmuje teren ogrodzenia mojego domu - dodała. Na razie w tej sprawie policja nikogo nie zatrzymała.

Dorota Niedziela to lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe z radiologii i chirurgii weterynaryjnej. Dwukrotnie bez sukcesu kandydowała na radną (powiatu i województwa). Członkini Platformy Obywatelskiej. Razem ze zmarłym 17 września 2021 r. mężem Marcinem Niedzielą (starostą oświęcimskim) i przyjaciółmi, założyli koło PO w Kętach. Jest posłanką od 2011 roku, To już jej trzecia kadencja. Jest członkiem komisji: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz rolnictwa i rozwoju wsi (wiceprzewodniczącą). Tydzień temu została wybrana na jedną z wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej.