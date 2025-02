Jak wynika z badania konsumenckiego SW Research dla Związku Polskie Mięso, tylko w grupie wiekowej 60+ mniej niż 50 proc. konsumentów uważa produkty mięsne za stały element diety. W pozostałych grupach jest to 55-67 proc Z kolei najwięcej, bo 7 proc., nie kupuje zupełnie mięsa w grupie w wieku 30-39 lat.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Kto kupuje mięso? Czas ograniczeń

Jak wynika z badania, mięso jest wciąż bardzo ważnym elementem diety Polaków. Ponad 57 proc. konsumentów zadeklarowało, że to stały element ich diety. Ten wariant wybrała większość osób badanych w przedziale wiekowym od 18 do 49 roku życia. Z kolei 39 proc. ankietowanych w badaniu przyznało, że spożywa mięso, ale stara się je ograniczać. W grupie 60+ ten odsetek to aż 55 proc., ale wśród osób w wieku do 29 lat odpowiedziało tak tylko 27 proc. Ogółem tylko 4 proc. spośród badanych osób zadeklarowało, że wcale nie je mięsa i dotyczy to wszystkich przedziałów wiekowych.

Według uczestników badań jakościowych decyzja o ograniczaniu mięsa coraz częściej wynika ze względów zdrowotnych. Dieta bezmięsna jest postrzegana jako lżejsza, dlatego w większości osoby powyżej 60 roku życia uzasadniają swoją motywację do ograniczenia spożycia mięsa względami zdrowotnymi.