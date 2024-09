Po niemal 35 latach wraca popularny baton czekoladowy. Zastąpił go Snickers

Marathon pojawił się na rynku brytyjskim w 1967 roku. Zniknął ze sklepowych półek w 1990 roku, kiedy to zastąpił go Snickers. Teraz baton ma wrócić na sklepowe półki, ale tylko w postaci edycji limitowanej od października do grudnia tego roku.

Opakowanie Marathona wyglądało tak samo jak amerykański Snickers: było gładkie i w brązowym kolorze. Różniło się wyłącznie nazwą. Baton Marathon cieszył się ogromną popularnością. Brytyjskie media przypominają, że wielu starszych konsumentów mimo rebrandingu nadal posługuje się nazwą Marathon a nie Snickers.

Mars Wrigley UK postanowił wrócić do starej nazwy i wypuścić limitowaną edycję batoników. "Retro Marathon" będzie dostępny na rynku brytyjskim do końca 2024 roku. Firma uważa, że to „świetny sposób na uczczenie ponad 90 lat produkcji czekolady przez Mars w Wielkiej Brytanii”.

Snickers oraz Marathon to baton z nugatem, orzeszkami ziemnymi w karmelu i czekoladzie. Stworzył go Franklin Clarence Mars w 1930 roku. Został nazwany na cześć ulubionego konia rodziny Mars w tamtym okresie, który zmarł na dwa miesiące przed premierą batonika. Kosztował wtedy pięć centów.