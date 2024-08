Ta transakcja to, jedno z największych przejęć w tym roku. CNN przypomina, że amerykańscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomi zdrowia, co skłoniło grupy spożywcze, takie jak Nestle, do opracowania produktów mających na celu pomoc ludziom w kontrolowaniu masy ciała. Konsumenci również ograniczają tzw. wydatki nieistotne — ponieważ inflacja i wysokie stopy procentowe nadwyrężają ich budżety — co szkodzi sprzedaży w takich firmach jak McDonald’s, Burger King i Starbucks. Mimo to Mars i Kellanova widzą wiele możliwości wzrostu w kategorii przekąsek. „Przekąski to duża, atrakcyjna i trwała kategoria, która nadal zyskuje na znaczeniu wśród konsumentów” — zapewnia Kellanova. Połączona firma chce utrzymać stabilne ceny, powiedział dyrektor generalny Marsa Poul Weihrauch w wywiadzie dla Reutera i nie przerzucać kosztów z transakcji na konsumentów.

Czytaj więcej Handel Niemiecka sieć handlowa domaga się gigantycznego odszkodowania od Kellogga Spór pomiędzy niemiecka siecią handlową Edeką a amerykańskim Kelloggiem wkracza w kolejną rundę. Sieć supermarketów żąda od amerykańskiego producenta rekompensaty finansowej za brak dostaw.

Przejęcie Kellanova plasuje się w pierwszej dziesiątce globalnych fuzji i przejęć w branży spożywczej i napojów od 1995 r., według Dealogic. Jest to czwarta co do wielkości transakcja M&A w tym roku i doda dwie warte miliardy dolarów marki — Pringles i Cheez-It — do listy 15 już posiadanych przez Mars.

Oczekuje się, że transakcja Kellanova zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy i organów regulacyjnych – informuje CNN.