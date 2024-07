O skali rozwoju świadczy choćby to, że Bafra Kebab co sekundę sprzedaje jeden kebab, a w miesiącu cały milion. Lodolandia natomiast w każdym miesiącu sezonu wiosenno-letniego sprzedaje 3 mln lodów.

Polacy wydają więcej na gastronomię

Rozwój sektora potwierdzają też inne dane. – Szacuje się, że wartość rynku HoReCa w Polsce w 2024 r. wzrośnie o 8,4 proc. względem poprzedniego roku. Ten w ostatnim czasie znajdował się pod silnym wpływem rosnących cen, co skłaniało Polaków do ograniczania wydatków. Jednymi z kluczowych obszarów, wokół których szukali oszczędności, było jedzenie poza domem czy zamawianie posiłków na dowóz – mówi Justyna Zagórska, analityk w PMR Market Experts. – Aktualnie odnotowaliśmy spadek deklaracji o ograniczaniu wydatków o 11 pkt proc. w porównaniu z 2023 rokiem. To korzystna informacja dla rynku HoReCa – dodaje.

Zdaniem PMR restauracje, stanowiące największą część rynku, będą stopniowo ustępować miejsca kateringowi indywidualnemu oraz gastronomii hotelowej w ciągu najbliższych lat. Popularne jest także zamawianie jedzenia na dowóz – z takiej formy korzysta 60 proc. badanych. Blisko połowa Polaków, głównie kobiet, jako główny powód korzystania z takich usług wskazuje urozmaicenie codziennych posiłków przygotowywanych w domu. Mężczyźni z kolei chętnie zamawiają jedzenie w związku z wydarzeniami sportowymi.

– Sektor dostaw dynamicznie się rozwija, co przekłada się także na wyższą wartość zamówień. Zwiększa się nie tylko ilość zamówień, ale także wybór na naszej platformie. Dwa tygodnie temu przekroczyliśmy 15 tys. restauracji i nadal rośniemy – mówi Aleksander Rosa, rzecznik Pyszne.pl. – Według badań Statista do końca tego roku wartość rynku dostaw jedzenia online osiągnie 4,7 mld zł i w kolejnych latach będzie rosnąć. Szacuje się, że do 2027 r. osiągnie 6,7 mld zł. Dla nas to optymistyczne prognozy, które pozwalają na spokojne planowanie kolejnych celów biznesowych – dodaje.

Dodatkowo PMR wskazuje, że spośród restauracji, pizzerii, kawiarni, barów alkoholowych oraz szybkiej obsługi, to te ostatnie są liderem wzrostu wartości sprzedaży. Prawie 50 proc. ankietowanych przyznało, że decyduje się na posiłek w barze szybkiej obsługi dwa, trzy razy w miesiącu lub częściej. Drugim wyborem są pizzerie, a trzecim restauracje. W gronie najchętniej odwiedzanych przez Polaków lokali znajdują się m.in. McDonald’s, KFC oraz Orlen Stop Cafe.

Nowe bary i restauracje

– Polska należy do najszybciej rozwijających się rynków Unii Europejskiej pod względem wydatków na usługi gastronomiczne, a to czyni ją idealnym miejscem do naszego dalszego rozwoju – mówi Anna Krajewska, współzałożycielka i prezes Salad Story. Sieć liczy 52 lokale, a w planach ma podwojenie ich liczby do 2028 roku, co daje średnio jedną nową restaurację na miesiąc. – Widoczny jest duży potencjał konsolidacyjny na polskim rynku ze względu na sporą liczbę ciekawych, niezależnych podmiotów. Myślę, że będziemy chcieli włączyć się w ten trend sami lub z zainteresowanymi partnerami – dodaje Anna Krajewska.