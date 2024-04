Do sklepów trafi różowy sos od koncernów Heinz i Mattel. Efekt sukcesu „Barbie”

Pierwsze 5000 butelek sosu było dostępne wyłącznie na stronie internetowej koncernu Heinz. Ale na tym limitowana, póki co, seria się nie kończy. Do sklepów Tesco w Wielkiej Brytanii trafi on 17 kwietnia w sugerowanej cenie detalicznej 3,39 funtów (ok. 17,25 zł). W maju produkt ma trafić też do sieci Ocado i innych sklepów detalicznych. Produkt ma też być dostępny w Hiszpanii. Brak jest informacji czy i kiedy pojawi się na innych rynkach, ale zapowiada się, że są spore szanse, że trafi także do sklepów w innych europejskich krajach.

Otwartym pozostaje także pytanie, czy Barbiecue będzie miało wsparcie różowego Kenchupu. Gdy Heinz zadawał swoje pytanie swoim obserwującym w sierpniu 2023 roku, kusił użytkowników Instagrama grafiką z Kenchupem i Barbiecue.