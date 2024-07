Czytaj więcej Ubezpieczenia i odszkodowania Sąd Najwyższy: likwidacja szkód z OC bez wymuszonych rabatów Czy firmy ubezpieczeniowe mogą narzucać poszkodowanym usługi powiązanych z nimi warsztatów i ich ceny? Siedmiu sędziów SN podjęło kolejną uchwałę w tej kwestii.

Nie ma odszkodowania

Sąd Rejonowy ocenił, że cesja była ważna, wypłacone odszkodowanie wystarczyło na zakup używanych części zamiennych, które nie były jednak w stanie przywrócić pojazdu do stanu sprzed kolizji, a roszczenie z tytułu naprawy może być dochodzone niezależnie od tego, że naprawa jest dokonana, i zasądził żądną kwotę.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie zmienił ten wyrok i oddalił powództwo, wskazując, że za części i robociznę poszkodowany zapłacił „mniej więcej”, jak sam przyznał, tyle, ile dostał od ubezpieczyciela, i samochód został dopuszczony do ruchu. Skoro odszkodowanie ubezpieczeniowe wystarczyło do naprawienia samochodu, to nastąpiła restytucja naturalna; po stronie poszkodowanego nie zostało żadne dalsze roszczenie, które mógłby przelać (sprzedać), zatem spółka nie ma legitymacji do dochodzenia zgłoszonego roszczenia.

Spółka odwołała się do SN, wskazując w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku, że odszkodowanie z OC ma zapewnić pełną kompensatę uszczerbku poszkodowanego i wszelkie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy, zatem po stronie poszkodowanego powstało dalsze roszczenie, które mógł przelać na powódkę.

Sądu Najwyższego w składzie sędziowie: Dariusz Dończyk, Monika Koba i Marta Romańska (sprawozdawca) nie przekonała.

– Umowa cesji nie ma charakteru abstrakcyjnego i jak zdecydowana większość przesunięć majątkowych w obrocie cywilnym musi mieć przyczynę. Skoro poszkodowany utrzymuje, że uszczerbek w jego majątku, który powstał w związku ze szkodą w pojeździe, został w całości naprawiony świadczeniem wypłaconym mu przez ubezpieczyciela, jeszcze zanim zawarł umowę z powódką, to nie ma powodu, żeby twierdzenie to podawać w wątpliwość – wskazał w konkluzji wyroku SN.